НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Жена спечели 150 000 от лотария, след като избра числата си с помощта на ChatGPT

          0
          83
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Жена от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс — вдовица и баба от Мидлотиан — уцели четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, съобщава Newsweek.

          - Реклама -

          Тъй като не знаела какви числа да избере, тя потърсила вдъхновение от ChatGPT. Доплатила и 1 долар за опцията Power Play, която по-късно утроила нейната награда.

          Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение от лотарията, че трябва да си получи печалбата. Първоначално го помислила за измама. Когато се прибрала у дома и проверила акаунта си, видяла, че наистина е спечелила 50 000 долара — утроени до 150 000 благодарение на Power Play.

          Наградата ѝ беше връчена лично от изпълнителния директор на Лотарията на Вирджиния, Халид Джоунс.

          Жена от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс — вдовица и баба от Мидлотиан — уцели четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, съобщава Newsweek.

          - Реклама -

          Тъй като не знаела какви числа да избере, тя потърсила вдъхновение от ChatGPT. Доплатила и 1 долар за опцията Power Play, която по-късно утроила нейната награда.

          Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение от лотарията, че трябва да си получи печалбата. Първоначално го помислила за измама. Когато се прибрала у дома и проверила акаунта си, видяла, че наистина е спечелила 50 000 долара — утроени до 150 000 благодарение на Power Play.

          Наградата ѝ беше връчена лично от изпълнителния директор на Лотарията на Вирджиния, Халид Джоунс.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Арестуваха мъж, насочил лазер към хеликоптера на Тръмп

          Камелия Григорова -
          Американските власти задържаха 33-годишния Джейкъб Самюел Уинклер, след като той насочил червен лазерен лъч към президентския хеликоптер Marine One, докато Доналд Тръмп е бил...
          Свят

          Световните лидери се събират за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

          Новинарски Екип -
          Всяка година през септември световните лидери се събират в Ню Йорк за годишната сесия на Общото събрание на ООН.
          Политика

          Обезглавиха чучело, наподобяващо Илон Мъск (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          На музикалния фестивал Riot Fest в Чикаго този уикенд хеви метъл групата Gwar предизвика бурни реакции с провокативното си изпълнение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions