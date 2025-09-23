Жена спечели 150 000 от лотария, след като избра числата си с помощта на ChatGPT

Жена от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс — вдовица и баба от Мидлотиан — уцели четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, съобщава Newsweek.

Тъй като не знаела какви числа да избере, тя потърсила вдъхновение от ChatGPT. Доплатила и 1 долар за опцията Power Play, която по-късно утроила нейната награда.

Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение от лотарията, че трябва да си получи печалбата. Първоначално го помислила за измама. Когато се прибрала у дома и проверила акаунта си, видяла, че наистина е спечелила 50 000 долара — утроени до 150 000 благодарение на Power Play.

Наградата ѝ беше връчена лично от изпълнителния директор на Лотарията на Вирджиния, Халид Джоунс.