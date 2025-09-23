Жена спечели 150 000 от лотария, след като избра числата си с помощта на ChatGPT

Жена от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс — вдовица и баба от Мидлотиан — уцели четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, съобщава Newsweek.
- Реклама -
Тъй като не знаела какви числа да избере, тя потърсила вдъхновение от ChatGPT. Доплатила и 1 долар за опцията Power Play, която по-късно утроила нейната награда.
Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение от лотарията, че трябва да си получи печалбата. Първоначално го помислила за измама. Когато се прибрала у дома и проверила акаунта си, видяла, че наистина е спечелила 50 000 долара — утроени до 150 000 благодарение на Power Play.
Наградата ѝ беше връчена лично от изпълнителния директор на Лотарията на Вирджиния, Халид Джоунс.
Жена от Вирджиния спечели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс — вдовица и баба от Мидлотиан — уцели четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, съобщава Newsweek.
- Реклама -
Тъй като не знаела какви числа да избере, тя потърсила вдъхновение от ChatGPT. Доплатила и 1 долар за опцията Power Play, която по-късно утроила нейната награда.
Няколко дни по-късно Едуардс получила съобщение от лотарията, че трябва да си получи печалбата. Първоначално го помислила за измама. Когато се прибрала у дома и проверила акаунта си, видяла, че наистина е спечелила 50 000 долара — утроени до 150 000 благодарение на Power Play.
Наградата ѝ беше връчена лично от изпълнителния директор на Лотарията на Вирджиния, Халид Джоунс.