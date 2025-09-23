Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“

Десетки жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу планирания ремонт на „Топлофикация София“, който ще остави без парно и топла вода около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон.

- Реклама -

Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“, като за кратко възникна напрежение, когато отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на градския транспорт. Органите на реда уточниха, че ще се направи опит за обходен маршрут за автобусите, но това ще бъде трудно.

„Безхаберие! Държавата е безхаберна! Може ли цяло лято да висят и сега, когато идва студеното, да спрат и водата, и парното? Това е направо геноцид над ‘Дружба 2’ в този момент,“ заяви Лиляна Любенова пред БГНЕС.

Тя подчерта, че жителите не са против ремонта, а срещу неговото осъществяване в този период.

Саня Алексова също изрази недоволство:

„Имам съпруг инвалид, който няма как да отоплява и да го изкъпе. Спряха ни топлата вода за 10 дни и абсолютно нищо не направиха. Какво значи профилактика? Нищо,“ каза тя, като допълни, че оптималният срок за ремонта би бил най-много две седмици.

Друга жителка коментира иронично:

„Вчера се събудиха и решиха, че тръбите не са добре отпреди 30 години.“

На място беше и кметът на район „Искър“ Петко Краев, както и депутатите от ПГ на „Възраждане“ Георги Хрисимиров и Йордан Тодоров.

По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столична община беше изслушан изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) също изразиха безпокойство, че ремонтът може да наруши правата на гражданите и да ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика.