НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Десетки жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу планирания ремонт на „Топлофикация София“, който ще остави без парно и топла вода около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон.

          - Реклама -

          Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.

          Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“, като за кратко възникна напрежение, когато отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на градския транспорт. Органите на реда уточниха, че ще се направи опит за обходен маршрут за автобусите, но това ще бъде трудно.

          „Безхаберие! Държавата е безхаберна! Може ли цяло лято да висят и сега, когато идва студеното, да спрат и водата, и парното? Това е направо геноцид над ‘Дружба 2’ в този момент,“ заяви Лиляна Любенова пред БГНЕС.

          Тя подчерта, че жителите не са против ремонта, а срещу неговото осъществяване в този период.

          Саня Алексова също изрази недоволство:

          „Имам съпруг инвалид, който няма как да отоплява и да го изкъпе. Спряха ни топлата вода за 10 дни и абсолютно нищо не направиха. Какво значи профилактика? Нищо,“ каза тя, като допълни, че оптималният срок за ремонта би бил най-много две седмици.

          Друга жителка коментира иронично:

          „Вчера се събудиха и решиха, че тръбите не са добре отпреди 30 години.“

          На място беше и кметът на район „Искър“ Петко Краев, както и депутатите от ПГ на „Възраждане“ Георги Хрисимиров и Йордан Тодоров.

          По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столична община беше изслушан изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

          От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) също изразиха безпокойство, че ремонтът може да наруши правата на гражданите и да ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика.

          Десетки жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу планирания ремонт на „Топлофикация София“, който ще остави без парно и топла вода около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон.

          - Реклама -

          Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.

          Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“, като за кратко възникна напрежение, когато отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на градския транспорт. Органите на реда уточниха, че ще се направи опит за обходен маршрут за автобусите, но това ще бъде трудно.

          „Безхаберие! Държавата е безхаберна! Може ли цяло лято да висят и сега, когато идва студеното, да спрат и водата, и парното? Това е направо геноцид над ‘Дружба 2’ в този момент,“ заяви Лиляна Любенова пред БГНЕС.

          Тя подчерта, че жителите не са против ремонта, а срещу неговото осъществяване в този период.

          Саня Алексова също изрази недоволство:

          „Имам съпруг инвалид, който няма как да отоплява и да го изкъпе. Спряха ни топлата вода за 10 дни и абсолютно нищо не направиха. Какво значи профилактика? Нищо,“ каза тя, като допълни, че оптималният срок за ремонта би бил най-много две седмици.

          Друга жителка коментира иронично:

          „Вчера се събудиха и решиха, че тръбите не са добре отпреди 30 години.“

          На място беше и кметът на район „Искър“ Петко Краев, както и депутатите от ПГ на „Възраждане“ Георги Хрисимиров и Йордан Тодоров.

          По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столична община беше изслушан изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

          От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) също изразиха безпокойство, че ремонтът може да наруши правата на гражданите и да ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Освободиха принудително мобилизирания Любомир Киров от Сандански

          Красимир Попов -
          28-годишният Любомир Киров от Сандански, който беше принудително мобилизиран от украинските власти, е освободен и в момента е в безопасност, съобщиха източници на NOVA. Любомир...
          Общество

          10 варненски села са на воден режим заради сушата и амортизираната мрежа

          Красимир Попов -
          Десет села във Варненска област са на воден режим, тъй като се снабдяват с питейна вода от собствени източници, чийто обем намалява заради сушата....
          Политика

          Петков: „Днес съдът удари тоталното дъно“ — призова за участие в протеста на 25 септември

          Красимир Попов -
          „Днес съдът удари тоталното дъно. Ние всички като българи трябва да се зададем въпроса: докога Държавна сигурност, ченгета, мафия трябва да определя бъдещето на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions