Жители на „Дружба 2“ на протест срещу ремонта на „Топлофикация София“

Десетки жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу планирания ремонт на „Топлофикация София“, който ще остави без парно и топла вода около 40 хиляди абонати през отоплителния сезон.
Ремонтът е планиран да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември.
Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“, като за кратко възникна напрежение, когато отказаха да пропуснат автобуси и тролеи на градския транспорт. Органите на реда уточниха, че ще се направи опит за обходен маршрут за автобусите, но това ще бъде трудно.
Тя подчерта, че жителите не са против ремонта, а срещу неговото осъществяване в този период.
Саня Алексова също изрази недоволство:
Друга жителка коментира иронично:
На място беше и кметът на район „Искър“ Петко Краев, както и депутатите от ПГ на „Възраждане“ Георги Хрисимиров и Йордан Тодоров.
По-рано днес в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столична община беше изслушан изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.
От Комисията за защита от дискриминация (КЗД) също изразиха безпокойство, че ремонтът може да наруши правата на гражданите и да ги постави в неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална практика.
