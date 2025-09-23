Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

„Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия“.

Това каза международния анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева беше категорична, че Русия може да унищожи всички европейски държави, които в момента я санкционират. По думите й, ако продължи войната, западните правителства са приключени.

Международният анализатор коментира и темата за признаването на Палестина. Тя посочи, че признаването от вече от около 150 държави е добра новина, но беше скептична по отношение на това дали тази постъпка ще има някакъв смисъл.