      вторник, 23.09.25
          Зорница Илиева: Русия с един удар може да унищожи всички, които я санкционират

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия“.

          Това каза международния анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева беше категорична, че Русия може да унищожи всички европейски държави, които в момента я санкционират. По думите й, ако продължи войната, западните правителства са приключени.

          Международният анализатор коментира и темата за признаването на Палестина. Тя посочи, че признаването от вече от около 150 държави е добра новина, но беше скептична по отношение на това дали тази постъпка ще има някакъв смисъл.

