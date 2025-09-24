16-годишен без книжка шофира автомобил с прекратена регистрация в Разградско

Непълнолетен и неправоспособен шофьор беше заловен да управлява автомобил с прекратена регистрация и фалшиви номера в Разградско, съобщиха от полицията, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал вечерта на 23 септември, когато полицейски екип спира за проверка лек автомобил „Фолксваген Поло“ с германски регистрационни табели на пътя между селата Чудомир и Тръбач, в община Лозница.

При проверката униформените установяват, че зад волана е 16-годишен младеж от Шумен, който няма шофьорска книжка. Освен това, автомобилът, който управлявал, бил с прекратена регистрация и с поставени чужди регистрационни табели.

По информация на МВР, колата е собственост на по-големия му брат, но е била ползвана без необходимите документи и в нарушение на закона.

По случая е започнато досъдебно производство от служителите на ОД на МВР – Разград.

От ведомството припомнят, че преди по-малко от месец две малолетни момчета от Завет бяха разкрити като извършители на кражба на автомобил, което показва тревожна тенденция сред непълнолетните правонарушители в региона.