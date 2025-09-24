52-годишен мъж с кръвоизлив беше транспортиран с медицински хеликоптер от Петрич до София

52-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Петрич до МБАЛ „Света София“ в столицата. Това съобщи д-р Александър Попов, завеждащ Спешния център в Петрич, цитиран от БТА.

- Реклама -

Пациентът е постъпил за лечение в „Югозападна болница“ – База 2 в Петрич вчера, където след преглед е установено, че е с мозъчен кръвоизлив. Той е бил настанен в реанимация, но поради влошено състояние е взето решение за спешен медицински транспорт до София.

Хеликоптерът е кацнал на градския стадион в Петрич, откъдето пациентът е бил откаран към болницата в столицата.

Това е пореден случай на използване на въздушна линейка в района – в края на април жена с черепно-мозъчна травма също беше транспортирана със санитарен хеликоптер до софийска болница.