НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          52-годишен мъж с кръвоизлив беше транспортиран с медицински хеликоптер от Петрич до София

          0
          26
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          52-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Петрич до МБАЛ „Света София“ в столицата. Това съобщи д-р Александър Попов, завеждащ Спешния център в Петрич, цитиран от БТА.

          - Реклама -

          Пациентът е постъпил за лечение в „Югозападна болница“ – База 2 в Петрич вчера, където след преглед е установено, че е с мозъчен кръвоизлив. Той е бил настанен в реанимация, но поради влошено състояние е взето решение за спешен медицински транспорт до София.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Хеликоптерът е кацнал на градския стадион в Петрич, откъдето пациентът е бил откаран към болницата в столицата.

          Това е пореден случай на използване на въздушна линейка в района – в края на април жена с черепно-мозъчна травма също беше транспортирана със санитарен хеликоптер до софийска болница.

          52-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Петрич до МБАЛ „Света София“ в столицата. Това съобщи д-р Александър Попов, завеждащ Спешния център в Петрич, цитиран от БТА.

          - Реклама -

          Пациентът е постъпил за лечение в „Югозападна болница“ – База 2 в Петрич вчера, където след преглед е установено, че е с мозъчен кръвоизлив. Той е бил настанен в реанимация, но поради влошено състояние е взето решение за спешен медицински транспорт до София.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Хеликоптерът е кацнал на градския стадион в Петрич, откъдето пациентът е бил откаран към болницата в столицата.

          Това е пореден случай на използване на въздушна линейка в района – в края на април жена с черепно-мозъчна травма също беше транспортирана със санитарен хеликоптер до софийска болница.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

          Никола Павлов -
          Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят...
          Крими

          Откриха труп на гробището в монтанското село Дългоделци

          Антония Лазарова -
          Към този момент не е ясно дали смъртта е настъпила по естествени причини или вследствие на насилие.
          Общество

          Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

          Никола Павлов -
          Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions