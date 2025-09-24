НА ЖИВО
          52-годишен шофьор с 4,19 промила алкохол задържан в Клисура

          Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол.

          На 22 септември около 13:00 часа обвиняемият бил заловен да управлява лек автомобил в село Клисура с 4,19 промила алкохол в кръвта.

          По случая е образувано досъдебно производство. Установено е, че мъжът е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното е за шофиране в пияно състояние с висока концентрация на алкохол.

          Обвиняемият е задържан за 72 часа, а в скоро време прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд налагане на мярка „задържане под стража“.

          По случая е образувано досъдебно производство. Установено е, че мъжът е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното е за шофиране в пияно състояние с висока концентрация на алкохол.

          Обвиняемият е задържан за 72 часа, а в скоро време прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд налагане на мярка „задържане под стража".

          Общество

          София готви промени в правилата за паркиране – по-високи цени и зони и в неделя

          Новинарски Екип -
          Кметът на София Васил Терзиев, заедно с Цветомир Петров внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в столицата.
          Култура

          Нова забележителна находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински обявиха, че са открили торса на статуя на Херакъл в древния град Хераклея Синтика. Новината беше...
          Общество

          „Метрополитен“: Сляганията на блока в „Хаджи Димитър“ са минимални

          Никола Павлов -
          Във връзка с коментарите, че строежът на метрото може да е свързан с пропадането, „Метрополитен“ ЕАД публикува официално становище. „При строително-монтажните работи по изпълнението на...

