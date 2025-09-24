52-годишен шофьор с 4,19 промила алкохол задържан в Клисура

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол.

На 22 септември около 13:00 часа обвиняемият бил заловен да управлява лек автомобил в село Клисура с 4,19 промила алкохол в кръвта.

По случая е образувано досъдебно производство. Установено е, че мъжът е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното е за шофиране в пияно състояние с висока концентрация на алкохол.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, а в скоро време прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд налагане на мярка „задържане под стража“.