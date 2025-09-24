66-годишен учител намушкан от ученик по време на час

66-годишен учител по музика беше намушкан в лицето по време на учебен час в средното училище „Роберт Шуман“ в град Бенфелд, в района Башен Рейн, съобщава местният сайт BFMTV. Пострадалият преподавател е откаран по спешност в болница.

Инцидентът е станал в държавен колеж с около 800 ученици, разположен южно от Страсбург.

Извършителят на нападението е 14-годишен ученик, който е избягал от мястото на инцидента, но е бил задържан от жандармерията няколко минути по-късно. При ареста момчето се е самонаранило с нож, съобщават от полицията, цитирани от bTV.

Нападателят е бил в кардиореспираторен арест, но е бил реанимиран на място от служителите на реда и транспортиран с хеликоптер до болница, където се намира в критично състояние.

Към момента не са известни мотивите за нападението, уточняват от местните власти.