82-годишна жена почина след като беше блъсната от шофьор в Ловеч

67-годишен шофьор блъсна 82-годишна жена в Ловеч, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 23 септември в района на кръстовището между ул. „Д-р Съйко Съев“ и ул. „Стефан Ватев“. Пострадалата е откарана в болница в Плевен, където по-късно е починала.

Водачът е бил тестван за алкохол и наркотици – и двете проби са отрицателни.