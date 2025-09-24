НА ЖИВО
          82-годишна жена почина след като беше блъсната от шофьор в Ловеч

          67-годишен шофьор блъсна 82-годишна жена в Ловеч, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 23 септември в района на кръстовището между ул. „Д-р Съйко Съев“ и ул. „Стефан Ватев“. Пострадалата е откарана в болница в Плевен, където по-късно е починала.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Водачът е бил тестван за алкохол и наркотици – и двете проби са отрицателни.

