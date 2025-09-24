Александър Димитров: Футболистите трябва да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена

Новият селекционер на България Александър Димитров говори за първи път след назначението си. То беше потвърдено след края на днешното заседание на Изпълкома на БФС. Младежите ще бъдат поети от Тодор Янчев.

- Реклама -

Ето какво написаха от националния отбор във Фейсбук:

„Александър Димитров е новият селекционер на мъжкия национален отбор на България, като договорът му ще бъде за две години. Това стана ясно след днешното заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз

Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор пък ще бъде заето от Тодор Янчев, който ще подпише договор до юни 2026 г.

Официалното представяне на новия селекционер на #TEAMBULGARIA Александър Димитров пред медиите ще се състои утре, 25 септември, от 11:00 ч. в “efbet Национална футболна база” в Бояна и ще бъде излъчено пряко в YouTube канала на БФС

Веднага след днешното заседание на Изпълкома се проведе пресконференция, на която президентът на БФС Георги Иванов заяви: “Спряхме се на Александър Димитров, защото той познава много добре ситуацията и за него би било най-лесно да се адаптира към обстановката. Той работи от много години във федерацията, познава отлично футболистите и си заслужи мястото, за да води мъжкия национален отбор на България. Пожелавам му успех, защото успехите на националния отбор са на всички българи”

Броени минути след официалното си назначение Александър Димитров заяви: “Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България. Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция”

В щаба на новия селекционер като помощник-треньори влизат Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров

Всички подробности можете да откриете тук: https://bit.ly/4mtoYVB

Заедно за България!“