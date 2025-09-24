Ангел Георгиев: В събота отново излизаме на протести за запазване на лева

„В събота отново излизаме на протести за запазване на лева.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ангел Георгиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Георгиев коментира и опозицията в парламента. По думите му неговата формация е единствената, която се бори действително с настоящата власт.

„Само от „Възраждане“ акцентираме върху дългосрочните проблеми.“, обясни още гостът.

Депутатът засегна и темата за безводието. Той беше категоричен, че настоящото правителство няма капацитет за справяне с проблема.