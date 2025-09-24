Ангел Георгиев: В събота отново излизаме на протести за запазване на лева

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ангел Георгиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Георгиев коментира и опозицията в парламента. По думите му неговата формация е единствената, която се бори действително с настоящата власт.
Депутатът засегна и темата за безводието. Той беше категоричен, че настоящото правителство няма капацитет за справяне с проблема.
Брав0. М0мчета на. Всички
Е и …какво като излезете, ще се поизложите и …хайде по къщите !
И, що в събота? За приятел питам😉
Не се ли свършиха парите на тези платени руски отрепки?????
Излизайте когато институциите работят.
Защо днес не влезнахте в парламента да гласувате за комисия която да разследва хотела на Желязков който се строй за 30 милиона, кого заблуждавате вие сте патерица на ГЕРБ, казано е не слушай какво говоря а гледай какво правя
От утре да започват да мажат филиите и да стържат сиренето 😀 на гладно не се вика.
Само Възраждане , единствено Възраждане, когато Възраждане управлява и т.н. Каква логорея, какво пустословие , жалко за хората,които се опитват да спасят българския лев ! 😡
Ne na weroto11
Нямате друга работа – хайде на протест! Излизайте, кой ви пречи? Кауза пердута и вие го знаете, но пак да повикат бабите и дядовците: искаме си левчетата!
Може ли на протеста да си изхвърлете еврото? Щото ние ще се жертваме за вас, ще го съберем да ви отървем от тази отрова.
Приемането на еврогейското евро е акт на национално предателство и безспорна демонстрация, че фашизма се завърна официално, като държавно управление в Република България!
От днес, всички български патриоти, родолюбци и граждани, които обичат Отечеството си, нямаме друга алтернатива, освен да се вдигнем на въоръжена партизанска борба, за да защитим българския Лев и със сила да върнем властта в ръцете на народа!
Лев или смърт!
Данчо Полицая ??????
Това е да не можеш да превъзмогнеш реалността. Играят си с надеждицата на група хора, залъгвайки ги с щуротии. „Израждане“ е политически изчерпана.
Валентин Лазаров
Седесарската ви герберо-пъпъдъбиска пропаганда е на живот и смърт за вас васалите на САЩ и Англия , но щом сте се врекли на вярност към световното зло, нямате друг избор…!
Вече сте жалки…..