          - Реклама -
          Ангел Георгиев: В събота отново излизаме на протести за запазване на лева

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В събота отново излизаме на протести за запазване на лева.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ангел Георгиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Георгиев коментира и опозицията в парламента. По думите му неговата формация е единствената, която се бори действително с настоящата власт.

          „Само от „Възраждане“ акцентираме върху дългосрочните проблеми.“, обясни още гостът.

          „Днес искат бомби, утре – танкове“ – Протест на „Възраждане“ срещу идването на Урсула фон дер Лайен „Днес искат бомби, утре – танкове“ – Протест на „Възраждане“ срещу идването на Урсула фон дер Лайен

          Депутатът засегна и темата за безводието. Той беше категоричен, че настоящото правителство няма капацитет за справяне с проблема.

          6. Защо днес не влезнахте в парламента да гласувате за комисия която да разследва хотела на Желязков който се строй за 30 милиона, кого заблуждавате вие сте патерица на ГЕРБ, казано е не слушай какво говоря а гледай какво правя

          8. Само Възраждане , единствено Възраждане, когато Възраждане управлява и т.н. Каква логорея, какво пустословие , жалко за хората,които се опитват да спасят българския лев ! 😡

          10. Нямате друга работа – хайде на протест! Излизайте, кой ви пречи? Кауза пердута и вие го знаете, но пак да повикат бабите и дядовците: искаме си левчетата!

          11. Може ли на протеста да си изхвърлете еврото? Щото ние ще се жертваме за вас, ще го съберем да ви отървем от тази отрова.

          12. Приемането на еврогейското евро е акт на национално предателство и безспорна демонстрация, че фашизма се завърна официално, като държавно управление в Република България!
            От днес, всички български патриоти, родолюбци и граждани, които обичат Отечеството си, нямаме друга алтернатива, освен да се вдигнем на въоръжена партизанска борба, за да защитим българския Лев и със сила да върнем властта в ръцете на народа!
            Лев или смърт!

          13. Това е да не можеш да превъзмогнеш реалността. Играят си с надеждицата на група хора, залъгвайки ги с щуротии. „Израждане“ е политически изчерпана.

            • Валентин Лазаров
              Седесарската ви герберо-пъпъдъбиска пропаганда е на живот и смърт за вас васалите на САЩ и Англия , но щом сте се врекли на вярност към световното зло, нямате друг избор…!

