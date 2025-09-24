НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Арестуваха петима тийнейджъри за побой над 14-годишно момче

          0
          41
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Петима тийнейджъри бяха арестувани заради брутален побой над 14-годишно момче пред училище в Аспропиргос, западно от Атина. За инцидента съобщават гръцки медии, позовавайки се на информация от местната полиция.

          - Реклама -
          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Младежите са задържани по обвинения в нанасяне на телесна повреда и обида. Арестът е извършен още същия ден след проведено бързо полицейско разследване.

          Според органите на реда един от нападателите се е опитал да затрудни идентификацията си, като обръснал главата си, за да промени външния си вид.

          И петимата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.

          Петима тийнейджъри бяха арестувани заради брутален побой над 14-годишно момче пред училище в Аспропиргос, западно от Атина. За инцидента съобщават гръцки медии, позовавайки се на информация от местната полиция.

          - Реклама -
          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Младежите са задържани по обвинения в нанасяне на телесна повреда и обида. Арестът е извършен още същия ден след проведено бързо полицейско разследване.

          Според органите на реда един от нападателите се е опитал да затрудни идентификацията си, като обръснал главата си, за да промени външния си вид.

          И петимата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          ЕК ще предложи по-високи мита за руския петрол – мярка срещу войната в Украйна

          Новинарски Екип -
          Европейската комисия съобщи, че скоро ще внесе предложение за повишаване на митата върху вноса на руски петрол, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.
          Инциденти

          Мечка нападна възрастен мъж в двора му

          Новинарски Екип -
          Пострадалият е настанен в болница с тежки наранявания
          Политика

          Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея

          Антония Лазарова -
          Първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие съпрузите на световни лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН във вторник, като обяви началото на нова коалиция,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions