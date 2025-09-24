Арестуваха петима тийнейджъри за побой над 14-годишно момче

Петима тийнейджъри бяха арестувани заради брутален побой над 14-годишно момче пред училище в Аспропиргос, западно от Атина. За инцидента съобщават гръцки медии, позовавайки се на информация от местната полиция.

Младежите са задържани по обвинения в нанасяне на телесна повреда и обида. Арестът е извършен още същия ден след проведено бързо полицейско разследване.

Според органите на реда един от нападателите се е опитал да затрудни идентификацията си, като обръснал главата си, за да промени външния си вид.

И петимата заподозрени вече са предадени на прокуратурата.