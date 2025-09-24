Асен Василев: За „кефа на голямото Д“ са спрени 6 млрд. евро от Европа

„Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдието. Ако българските граждани смятат, че това не ги засяга, нека знаят, че заради „кефа на голямото Д“ са спрени 6 милиарда евро от Европа.“



Това заяви пред журналисти съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

По думите му, когато властта започне да се пази с полиция, това е ясен знак, че „нещата не са добре“. Според него управляващите в момента не могат дори да си осигурят кворум в парламента.

Василев съобщи, че „Продължаваме промяната“ отново е внесла законопроект, идентичен с този от януари, с който се цели България да получи средства от транзита на руски газ.

„България е единствената точка, през която преминава руски газ, и таксите, които трябва да се съберат, възлизат на 3 милиарда евро. Тези пари трябва да се вземат от „Газпром“, не от българските граждани“, подчерта той.

„Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Това е европейска, световна и разумна политика. Събраните средства могат да се използват например за увеличение на заплатите на лекарите“, добави Василев.

На въпрос как коментира последния доклад на Международния валутен фонд, той отговори лаконично:

„МВФ се опита да извади подобни изводи и преди три години.“

Относно публичните финанси, Василев заяви, че увеличението на пенсиите и заплатите е устойчиво, но посочи като проблем това, че ръстът е неравномерен между отделните сектори.