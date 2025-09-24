Асен Василев: За „кефа на голямото Д“ са спрени 6 млрд. евро от Европа

Това заяви пред журналисти съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
По думите му, когато властта започне да се пази с полиция, това е ясен знак, че „нещата не са добре“. Според него управляващите в момента не могат дори да си осигурят кворум в парламента.
Василев съобщи, че „Продължаваме промяната“ отново е внесла законопроект, идентичен с този от януари, с който се цели България да получи средства от транзита на руски газ.
На въпрос как коментира последния доклад на Международния валутен фонд, той отговори лаконично:
Относно публичните финанси, Василев заяви, че увеличението на пенсиите и заплатите е устойчиво, но посочи като проблем това, че ръстът е неравномерен между отделните сектори.
