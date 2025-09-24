НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Асен Василев: За „кефа на голямото Д“ са спрени 6 млрд. евро от Европа

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          „Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдието. Ако българските граждани смятат, че това не ги засяга, нека знаят, че заради „кефа на голямото Д“ са спрени 6 милиарда евро от Европа.“


          Това заяви пред журналисти съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

          - Реклама -

          По думите му, когато властта започне да се пази с полиция, това е ясен знак, че „нещата не са добре“. Според него управляващите в момента не могат дори да си осигурят кворум в парламента.

          Василев съобщи, че „Продължаваме промяната“ отново е внесла законопроект, идентичен с този от януари, с който се цели България да получи средства от транзита на руски газ.

          „България е единствената точка, през която преминава руски газ, и таксите, които трябва да се съберат, възлизат на 3 милиарда евро. Тези пари трябва да се вземат от „Газпром“, не от българските граждани“, подчерта той.

          „Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Това е европейска, световна и разумна политика. Събраните средства могат да се използват например за увеличение на заплатите на лекарите“, добави Василев.

          На въпрос как коментира последния доклад на Международния валутен фонд, той отговори лаконично:

          „МВФ се опита да извади подобни изводи и преди три години.“

          Относно публичните финанси, Василев заяви, че увеличението на пенсиите и заплатите е устойчиво, но посочи като проблем това, че ръстът е неравномерен между отделните сектори.

          „Проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха. Ако погледнем взетите дългове от държавата – тези 18 млрд. – 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски– пари има за всички дейности“

          „Станахме свидетели на поредното безобразие в правосъдието. Ако българските граждани смятат, че това не ги засяга, нека знаят, че заради „кефа на голямото Д“ са спрени 6 милиарда евро от Европа.“


          Това заяви пред журналисти съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

          - Реклама -

          По думите му, когато властта започне да се пази с полиция, това е ясен знак, че „нещата не са добре“. Според него управляващите в момента не могат дори да си осигурят кворум в парламента.

          Василев съобщи, че „Продължаваме промяната“ отново е внесла законопроект, идентичен с този от януари, с който се цели България да получи средства от транзита на руски газ.

          „България е единствената точка, през която преминава руски газ, и таксите, които трябва да се съберат, възлизат на 3 милиарда евро. Тези пари трябва да се вземат от „Газпром“, не от българските граждани“, подчерта той.

          „Вече сме в Шенген, няма кой да ни заплашва с нищо. Това е европейска, световна и разумна политика. Събраните средства могат да се използват например за увеличение на заплатите на лекарите“, добави Василев.

          На въпрос как коментира последния доклад на Международния валутен фонд, той отговори лаконично:

          „МВФ се опита да извади подобни изводи и преди три години.“

          Относно публичните финанси, Василев заяви, че увеличението на пенсиите и заплатите е устойчиво, но посочи като проблем това, че ръстът е неравномерен между отделните сектори.

          „Проблемът е, че се вдигнаха парите само в един сектор, а в другите се замразиха. Ако погледнем взетите дългове от държавата – тези 18 млрд. – 6 млрд. са за финансиране на дефицита, 3 млрд. са за стари дългове и 9 млрд. са за касичките на Пеевски. Ако се махне краденето и касичките на Пеевски– пари има за всички дейности“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Новинарски Екип -
          76-годишен велосипедист е починал, след като е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 19-годишен водач.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Видяхме какво направи Делян Пеевски

          Антония Лазарова -
          Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов изрази остро възмущение от решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на
          Инциденти

          Мъж с опасност за живота след челен удар край Айтос

          Новинарски Екип -
          Мъж е с опасност за живота в болница в Бургас след челна катастрофа, станала във вторник на пътя Айтос – Караново – Русокастро.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions