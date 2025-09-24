Астън Вила стартира в Лига Европа срещу Болоня

Астън Вила е сред фаворитите за трофея в Лига Европа през сезон 2025/26 и ще започне участието си с домакинство на добре познатия Болоня.
- Реклама -
Двата отбора нямат богата обща история, но играха един срещу друг миналата година в груповата фаза на Шампионската лига. Тогава Вила спечели с 2:0 на „Вила Парк“ след голове на МакГин и Дуран в рамките на десет минути след почивката. Сега шотландският халф отново е на линия, докато Дуран смени няколко клуба и в момента носи екипа на Фенербахче.
Формата на двата тима в първенствата е далеч от идеална. Болоня редува победи и загуби и със 6 точки от 4 кръга заема 11-то място в Серия А. Вила пък е в зоната на изпадащите във Висшата лига с 3 равенства и 2 загуби в първите пет мача, като отпадна и от Купата на лигата. Именно затова двубоят с Болоня е възможност за първи успех за сезона.
Програмата в Лига Европа за 25 септември:
- 19:45 ч. Г.А. Ийгълс – ФКСБ
- 19:45 ч. Лил – Бран
- 22:00 ч. Астън Вила – Болоня
- 22:00 ч. Залцбург – Порто
- 22:00 ч. Йънг Бойс – Панатинайкос
- 22:00 ч. Рейнджърс – Генк
- 22:00 ч. Утрехт – Лион
- 22:00 ч. Ференцварош – Пилзен
- 22:00 ч. Щутгарт – Селта Виго
Астън Вила е сред фаворитите за трофея в Лига Европа през сезон 2025/26 и ще започне участието си с домакинство на добре познатия Болоня.
- Реклама -
Двата отбора нямат богата обща история, но играха един срещу друг миналата година в груповата фаза на Шампионската лига. Тогава Вила спечели с 2:0 на „Вила Парк“ след голове на МакГин и Дуран в рамките на десет минути след почивката. Сега шотландският халф отново е на линия, докато Дуран смени няколко клуба и в момента носи екипа на Фенербахче.
Формата на двата тима в първенствата е далеч от идеална. Болоня редува победи и загуби и със 6 точки от 4 кръга заема 11-то място в Серия А. Вила пък е в зоната на изпадащите във Висшата лига с 3 равенства и 2 загуби в първите пет мача, като отпадна и от Купата на лигата. Именно затова двубоят с Болоня е възможност за първи успех за сезона.
Програмата в Лига Европа за 25 септември:
- 19:45 ч. Г.А. Ийгълс – ФКСБ
- 19:45 ч. Лил – Бран
- 22:00 ч. Астън Вила – Болоня
- 22:00 ч. Залцбург – Порто
- 22:00 ч. Йънг Бойс – Панатинайкос
- 22:00 ч. Рейнджърс – Генк
- 22:00 ч. Утрехт – Лион
- 22:00 ч. Ференцварош – Пилзен
- 22:00 ч. Щутгарт – Селта Виго