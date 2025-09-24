НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          АТАКА: Украйна бомбардира ключово руско пристанище, има убити и ранени

          1
          895
          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев.

          - Реклама -

          По предварителни данни двама души са загинали, а трима са пострадали. Нанесени са щети на пет жилищни сгради, включително многoетажни блокове, както и на сградата на хотел „Новоросийск“.

          Днес през деня Новоросийск бе подложен на чудовищна атака от страна на киевския режим. Безпилотни апарати удариха в центъра на града, в разгара на деня. За съжаление има загинали,“ написа Кондратиев в своя канал в Telegram.

          По думите му, отблъскването на атаката все още продължава.

          ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

          Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев.

          - Реклама -

          По предварителни данни двама души са загинали, а трима са пострадали. Нанесени са щети на пет жилищни сгради, включително многoетажни блокове, както и на сградата на хотел „Новоросийск“.

          Днес през деня Новоросийск бе подложен на чудовищна атака от страна на киевския режим. Безпилотни апарати удариха в центъра на града, в разгара на деня. За съжаление има загинали,“ написа Кондратиев в своя канал в Telegram.

          По думите му, отблъскването на атаката все още продължава.

          ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Национална стачка в Италия може да засегне въздушния транспорт в петък

          Новинарски Екип -
          На 27 септември в Италия е планирана национална стачка в сектора на въздушния транспорт, която може да доведе до затруднения на полети.
          Политика

          Радев: Япония е наш стратегически партньор

          Никола Павлов -
          Подписаната през май в Токио Декларация за стратегическо партньорство между България и Япония от президента Румен Радев и японския премиер Шигеру Ишиба открива нови...
          Политика

          Коцев с писмо от ареста: И да ме отстранят, пак ще спечеля изборите

          Никола Павлов -
          Съпругата на задържания кмет на Варна Благомир Коцев публикува във Фейсбук писмо, което той е написал от ареста. Коцев остава зад решетките по разследването...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions