АТАКА: Украйна бомбардира ключово руско пристанище, има убити и ранени

Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев.

По предварителни данни двама души са загинали, а трима са пострадали. Нанесени са щети на пет жилищни сгради, включително многoетажни блокове, както и на сградата на хотел „Новоросийск“.

„Днес през деня Новоросийск бе подложен на чудовищна атака от страна на киевския режим. Безпилотни апарати удариха в центъра на града, в разгара на деня. За съжаление има загинали,“ написа Кондратиев в своя канал в Telegram.

По думите му, отблъскването на атаката все още продължава.