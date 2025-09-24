Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев.
- Реклама -
По предварителни данни двама души са загинали, а трима са пострадали. Нанесени са щети на пет жилищни сгради, включително многoетажни блокове, както и на сградата на хотел „Новоросийск“.
По думите му, отблъскването на атаката все още продължава.
Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев съобщи, че централната част на Новоросийск е била подложена на „чудовищна атака“ с дронове, за която обвини Киев.
- Реклама -
По предварителни данни двама души са загинали, а трима са пострадали. Нанесени са щети на пет жилищни сгради, включително многoетажни блокове, както и на сградата на хотел „Новоросийск“.
По думите му, отблъскването на атаката все още продължава.
Укроизродите – унищожени до последното укроизродче – незабавно!