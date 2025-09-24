Австрия затяга контрола върху оръжията: по-висока възрастова граница

Австрийският парламент прие най-мащабната реформа в закона за оръжията от три десетилетия насам, заяви вътрешният министър Герхард Карнер.

Съгласно новите разпоредби:

Минималната възраст за покупка на оръжие от категория Б (пистолети и револвери) се увеличава от 21 на 25 години ,

(пистолети и револвери) се увеличава , За оръжия от категория В (пушки и карабини) – от 18 на 21 години .

(пушки и карабини) – . В бъдеще за придобиване на оръжия от категория В ще се изисква карта за притежание на оръжие или оръжеен паспорт.

„Периодът на изчакване“ между покупката и доставката също ще бъде удължен – до около месец.

Строг психологически контрол и проверки

Новият закон въвежда и допълнителни изисквания:

Клинично-психологическите експертизи ще са задължителни не само при първоначално заявление, но и след петгодишен пробен период ;

ще са ; Ще се провеждат проверки за надеждност на всеки пет години ;

; Въвежда се задължително интервю с кандидата при изготвяне на психологическата оценка;

при изготвяне на психологическата оценка; Ще бъде подобрен обменът на информация между институциите.

Влизане в сила

Според министър Карнер мерките за по-добър обмен на данни и удължената процедура по придобиване ще влязат в сила веднага след обнародването на закона. Останалите промени се очаква да влязат в сила в началото или средата на 2026 г., тъй като изискват техническо обновление на централния оръжеен регистър.