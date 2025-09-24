НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Австрия затяга контрола върху оръжията: по-висока възрастова граница

          0
          5
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Австрийският парламент прие най-мащабната реформа в закона за оръжията от три десетилетия насам, заяви вътрешният министър Герхард Карнер.

          - Реклама -

          Съгласно новите разпоредби:

          • Минималната възраст за покупка на оръжие от категория Б (пистолети и револвери) се увеличава от 21 на 25 години,
          • За оръжия от категория В (пушки и карабини) – от 18 на 21 години.
          • В бъдеще за придобиване на оръжия от категория В ще се изисква карта за притежание на оръжие или оръжеен паспорт.

          „Периодът на изчакване“ между покупката и доставката също ще бъде удължен – до около месец.

          Строг психологически контрол и проверки

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Новият закон въвежда и допълнителни изисквания:

          • Клинично-психологическите експертизи ще са задължителни не само при първоначално заявление, но и след петгодишен пробен период;
          • Ще се провеждат проверки за надеждност на всеки пет години;
          • Въвежда се задължително интервю с кандидата при изготвяне на психологическата оценка;
          • Ще бъде подобрен обменът на информация между институциите.

          Влизане в сила

          Според министър Карнер мерките за по-добър обмен на данни и удължената процедура по придобиване ще влязат в сила веднага след обнародването на закона. Останалите промени се очаква да влязат в сила в началото или средата на 2026 г., тъй като изискват техническо обновление на централния оръжеен регистър.

          Австрийският парламент прие най-мащабната реформа в закона за оръжията от три десетилетия насам, заяви вътрешният министър Герхард Карнер.

          - Реклама -

          Съгласно новите разпоредби:

          • Минималната възраст за покупка на оръжие от категория Б (пистолети и револвери) се увеличава от 21 на 25 години,
          • За оръжия от категория В (пушки и карабини) – от 18 на 21 години.
          • В бъдеще за придобиване на оръжия от категория В ще се изисква карта за притежание на оръжие или оръжеен паспорт.

          „Периодът на изчакване“ между покупката и доставката също ще бъде удължен – до около месец.

          Строг психологически контрол и проверки

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Новият закон въвежда и допълнителни изисквания:

          • Клинично-психологическите експертизи ще са задължителни не само при първоначално заявление, но и след петгодишен пробен период;
          • Ще се провеждат проверки за надеждност на всеки пет години;
          • Въвежда се задължително интервю с кандидата при изготвяне на психологическата оценка;
          • Ще бъде подобрен обменът на информация между институциите.

          Влизане в сила

          Според министър Карнер мерките за по-добър обмен на данни и удължената процедура по придобиване ще влязат в сила веднага след обнародването на закона. Останалите промени се очаква да влязат в сила в началото или средата на 2026 г., тъй като изискват техническо обновление на централния оръжеен регистър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва и Техеран ще строят атомни електроцентрали в Иран

          Камелия Григорова -
          Документът бе подписан в Москва от шефа на „Росатом“ Алексей Лихачов и президента на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами,
          Правосъдие

          Съдът реши съдбата на прокурорския син, задържан с 50 кг. марихуана

          Антония Лазарова -
          Той беше задържан на 15 септември при акция на ГДБОП, когато в имот в село Драка, собственост на дядо му, беше разкрита наркоферма. Първоначално се съобщаваше за
          Икономика

          ЕК ще предложи по-високи мита за руския петрол – мярка срещу войната в Украйна

          Новинарски Екип -
          Европейската комисия съобщи, че скоро ще внесе предложение за повишаване на митата върху вноса на руски петрол, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions