      сряда, 24.09.25
          България и Япония обсъдиха сътрудничество в киберсигурността

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на отбраната на България Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната на Япония Йозо Канеко обсъдиха важни теми, свързани с отбраната и сигурността на 24 септември. От разговора става ясно, че двете страни споделят общи демократични ценности и стремеж към мир, като акцентират на важността на сътрудничеството в няколко ключови области.

          Същността на дискусията се върти около съвместни инициативи в областта на киберсигурността, високите технологии и военното образование. България и Япония са заинтересовани от активното си участие в многопластови отбранителни инициативи, включително в Черно море, където Япония може да се включи в тристранни или многостранни учения.

          Също така, в хода на разговорите, бе подчертана важността на съвместната подготовка за реакции при кризи, както и необходимостта от укрепване на сътрудничеството срещу дезинформацията и хибридни заплахи. Подобни инициативи подчертават нарастващата значимост на международното сътрудничество и обмен на опит в сферата на сигурността.

          Заместник-министър Канеко е на тридневно посещение в България, като част от програмата му е посещението на важни институции като Военната академия „Г. С. Раковски“, както и лекцията, изнесена от него на тема „Сигурността в Тихоокеанския регион“. Това показва не само стремежа за укрепване на сътрудничеството в регионалния контекст, но и интереса на Япония към укрепването на сигурността в глобален мащаб.

