България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

„България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с парламентарната група за приятелство с Япония в Токио.

Българската делегация разговаря с председателя на Групата за приятелство с България в Горната камара на японския парламент Джуничи Иший, с членове на групата и депутати от японския парламент. Назарян подчерта, че задълбочаването на отношенията между двете групи е важна част от поддържането на парламентарния диалог и благодари за топлото посрещане.

Тя изтъкна, че в България над 40 организации развиват дейност, свързана с Япония, и че интересът към българския език нараства – той вече се преподава в пет японски университета.

В рамките на визитата Назарян разговаря и с държавния министър на външните работи на Япония Хисаюки Фуджий, като припомни, че през 2025 г. ще бъдат отбелязани 116 години от установяване на дипломатическите отношения между двете държави. Тя подчерта, че стратегическото партньорство може да развие сътрудничество в сфери като икономика, енергетика, иновации, култура, образование и в рамките на партньорствата ЕС–Япония и ЕС–НАТО.

Българската делегация присъства и на церемонията за номинирането на популярния японски музикант и актьор Хиромицу Китаяма за Посланик на добра воля на България и Япония. На събитието присъстваха японски депутати, представители на бизнеса и медиите, както и бившият премиер Йошихиде Суга. Назарян благодари на Китаяма, че приема тази кауза, подчертавайки, че това е добър пример за младото поколение.

Делегацията е водена от Рая Назарян и включва народните представители Деница Николова (ГЕРБ–СДС), Даниел Лорер („Продължаваме промяната – Демократична България“), Мая Димитрова („БСП – Обединена левица“) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“).