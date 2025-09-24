НА ЖИВО
          България и САЩ ще проучват редкоземни метали заедно

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви премиерът Росен Желязков след подписването на Меморандум за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали.

          По думите му редкоземните метали дават предимства за конкурентоспособността и сигурността на страната:

          Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места“, подчерта Желязков.

          Министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза, че „днес България се включва стремително в пазара на редки елементи – пазар, който ще определя технологичното и икономическото развитие на света“. Той определи инициативата като шанс за „десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят нови икономически възможности“.

          От американска страна, Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания на Университета на Северна Дакота, заяви:

          Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“.

