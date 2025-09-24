НА ЖИВО
          България с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в ЕС

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          България е страната в Европейския съюз с най-голямо увеличение в превоза на опасни товари по суша за периода 2020–2024 г., съобщи Евростат. Средногодишният ръст у нас е 13% – най-висок в целия ЕС, следван от Румъния (9,6%) и Литва (8,1%).

          В противоположния край на класацията са Португалия (-11,6%), Хърватия (-11,3%), Кипър (-11,2%) и Люксембург (-10,8%), където се отчита най-голям спад.

          Според данните само за 2024 г., общият обем на превозваните по суша стоки в ЕС е намалял с 0,7% спрямо 2023 г., но в периода от 2020 г. досега се отчита средногодишен ръст от 0,1%.

          • Най-голям дял по обем имат метални руди и продукти от миннодобивната промишленост – 3,01 млрд. тона (23%).
          • Следват хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – 1,59 млрд. тона (12,2%) и неметални минерални продукти – 1,56 млрд. тона (11,9%).

          Измерено в тонкилометри, през 2024 г. е отчетен ръст от 0,7% на годишна база. Водеща категория са хранителните продукти (312,2 млрд. тонкилометра – 16,7%), следвани от смесени групирани стоки и продукти на селското стопанство и риболова.

          По отношение на дела на опасните товари, водещи в ЕС са Финландия (8,4%), Белгия (6,4%) и Дания (5,6%). Най-ниски стойности отчитат Литва, Португалия и Словакия – под 2%.

