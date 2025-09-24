НА ЖИВО
          България спира руския нефт и газ: дерогацията отпадна, идва пълен отказ до 2028 г.

          Снимка: БГНЕС
          Отпадането на дерогацията спря вноса на руски нефт у нас. България ще се присъедини към европейските решения за прекратяване на зависимостта от руски газ.

          Това заяви министър-председателят Росен Желязков, съобщи БНТ.

          „Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в българския ‘Нефтохим’ вече не се преработва руски нефт, а на пазара няма продукти с такъв произход“,
          заявиха от правителството.

          По отношение на призива на президента Доналд Тръмп, прозвучал по време на Общото събрание на ООН, България, като част от ЕС, ще се присъедини към общите решения.

          В краткосрочен план това означава до 2026 г. да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски природен газ, а в дългосрочен – до 2028 г. той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар.

          В момента цялото потребление на природен газ у нас – както за индустрията, така и за домакинствата – се покрива от внос на втечнен газ, доставян през специализираните терминали. България вече е договорила доставки за октомври и ноември от САЩ при много изгодни условия.

          - Реклама -

          1 коментар

          1. ТОВА НЕ СА “ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ“ ЗА БЪЛГАРИЯ , А ЗА НЕЧИЙ ДЖОБ, И Е ИЗЦЯЛО В ЗАГУБА ЗА БЪЛГАРИЯ.САЩ ЩЕ СИ ПЛАТЯТ ЗА НАМЕСАТА ИМ НА ПАЗАРА ЗА ГАЗТА В УЩЪРБ НА РУСИЯ .МНОГО СКЪПО .

