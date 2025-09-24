Бомба на жп гара в Пакистан: Има много загинали и ранени

Мощна експлозия на жп гарата в град Квета, в югозападен Пакистан, уби най-малко 13 души и рани още около 30 пътници, съобщиха полицейски и правителствени представители, цитирани от The Independent.

Според висшия полицейски служител Мохамад Балоч, бомбата е избухнала, докато хора чакали влак за Равалпинди, гарнизонен град близо до столицата Исламабад.

Правителственият говорител Шахид Ринд предупреди, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като част от пострадалите са в критично състояние.