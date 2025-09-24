НА ЖИВО
          - Реклама -
          Бомба на жп гара в Пакистан: Има много загинали и ранени

          Снимка: bgonair.bg
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Мощна експлозия на жп гарата в град Квета, в югозападен Пакистан, уби най-малко 13 души и рани още около 30 пътници, съобщиха полицейски и правителствени представители, цитирани от The Independent.

          Според висшия полицейски служител Мохамад Балоч, бомбата е избухнала, докато хора чакали влак за Равалпинди, гарнизонен град близо до столицата Исламабад.

          Правителственият говорител Шахид Ринд предупреди, че броят на жертвите може да нарасне, тъй като част от пострадалите са в критично състояние.

          - Реклама -

          Политика

          Украйна ще обсъди подробности за съвместно оръжейно предприятие със САЩ

          Новинарски Екип -
          Украйна скоро ще представи официална информация за създаването на съвместно оръжейно предприятие със Съединените щати.
          Крими

          Стрелба в имиграционен център в Далас, има много ранени

          Антония Лазарова -
          „Детайлите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има пострадали и загинали. Стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна
          Инциденти

          Огромна дупка зейна пред болница в Банкок над строяща се метростанция (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          Огромна дупка се отвори тази сутрин насред оживена улица пред болница в централната част на тайландската столица Банкок

