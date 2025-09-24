Бонка Василева: „Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца

„Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца.“

Това каза общинският съветник в СОС от ПП-ДБ-СС Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Василева обясни, че от тяхната коалиция са разбрали за този ремонт от медиите. Тя посочи още, че целят този ремонт крие множество рискове. По думите й може да се стигне до това, че ремонтът да не стартира.

Общинският съветник припомни, че „Топлофикация“-София се управлява от хора, избрани от икономическото мнозинство в общината.

Гостенката беше категорична, че софиянци искат да имат топла вода и парно и не се интересуват какво ще е решението.