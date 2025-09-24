НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бонка Василева: „Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца.“

          Това каза общинският съветник в СОС от ПП-ДБ-СС Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Василева обясни, че от тяхната коалиция са разбрали за този ремонт от медиите. Тя посочи още, че целят този ремонт крие множество рискове. По думите й може да се стигне до това, че ремонтът да не стартира.

          Общинският съветник припомни, че „Топлофикация“-София се управлява от хора, избрани от икономическото мнозинство в общината.

          Гостенката беше категорична, че софиянци искат да имат топла вода и парно и не се интересуват какво ще е решението.

          „Дружба“ 2 ще остане без топла вода за три месеца.“

          Това каза общинският съветник в СОС от ПП-ДБ-СС Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Василева обясни, че от тяхната коалиция са разбрали за този ремонт от медиите. Тя посочи още, че целят този ремонт крие множество рискове. По думите й може да се стигне до това, че ремонтът да не стартира.

          Общинският съветник припомни, че „Топлофикация“-София се управлява от хора, избрани от икономическото мнозинство в общината.

          Гостенката беше категорична, че софиянци искат да имат топла вода и парно и не се интересуват какво ще е решението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Коцев с писмо от ареста: И да ме отстранят, пак ще спечеля изборите

          Никола Павлов -
          Съпругата на задържания кмет на Варна Благомир Коцев публикува във Фейсбук писмо, което той е написал от ареста. Коцев остава зад решетките по разследването...
          Политика

          Георг Георгиев: Приоритет за всички нас е разширяването на Европейския съюз

          Новинарски Екип -
          Първият ни дипломат подчерта, че спазването на единодушие е от решаващо значение за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.
          Общество

          По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

          Никола Павлов -
          Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions