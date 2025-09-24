Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети предприятието „Самел-90“ АД в Самоков, специализирано в производството на електронни изделия за военната индустрия. На посещението той бе придружен от министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Домакин беше собственикът на компанията Петър Георгиев.
Борисов заяви, че средствата по програмата SAFE ще се върнат в България и е важно да се мисли как тези пари да бъдат насочени към местната индустрия.
По думите му военният министър и заместниците му посещават предприятия на място, за да познават възможностите на индустрията при водене на преговори за нови проекти.
Борисов подчерта, че Европейската комисия проявява интерес към българската военна промишленост, а председателката на ЕК лично е дошла да се запознае с нейния капацитет.
По време на посещението Борисов разгледа и производството на т.нар. „камикадзе дронове“.
