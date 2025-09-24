Борисов изненада всички: Разгледа производството на „камикадзе дрон“ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети предприятието „Самел-90“ АД в Самоков, специализирано в производството на електронни изделия за военната индустрия. На посещението той бе придружен от министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Домакин беше собственикът на компанията Петър Георгиев.

Борисов заяви, че средствата по програмата SAFE ще се върнат в България и е важно да се мисли как тези пари да бъдат насочени към местната индустрия.

„Райнметал“, „Самел“, „Арсенал“ – едните правят оръдието, другите електрониката, трети – снаряда. Папергер ми каза, че сега те правят това, което във Варшавския договор са правили заедно“, обясни лидерът на ГЕРБ.

По думите му военният министър и заместниците му посещават предприятия на място, за да познават възможностите на индустрията при водене на преговори за нови проекти.

Борисов подчерта, че Европейската комисия проявява интерес към българската военна промишленост, а председателката на ЕК лично е дошла да се запознае с нейния капацитет.

„Убеден съм, че в рамките на месец-два ще се завъртят много колелета. Големите компании нямат капацитет да правят всичко и търсят малки, високотехнологични партньори. Това е целта“, добави той.

По време на посещението Борисов разгледа и производството на т.нар. „камикадзе дронове“.