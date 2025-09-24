НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ботев Пловдив срещу ЦСКА 1948 откриват 10-ия кръг в Първа лига

          0
          6
          Снимка: gong.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух при домакинството си на ЦСКА 1948 в първия мач от 10-ия кръг в Първа лига.
          Задачата за „жълто-черните“ обаче няма да е лесна – на „Колежа“ още помнят срамното 0:5 от същия съперник през пролетта.

          - Реклама -

          В исторически план бистричани имат леко предимство – 5 победи, 4 загуби и 3 равенства в общо 12 срещи.
          В предходния кръг възпитаниците на Иван Стоянов победиха Локомотив Пловдив с 4:0, докато „канарите“ сложиха край на едномесечна суша с успех 3:1 над Септември.

          📊 Класиране преди мача:

          • ЦСКА 1948 е втори с 19 точки от 9 мача.
          • Ботев Пловдив е 13-и със 7 точки от 8 срещи.

          Букмейкърите дават леко предимство на гостите. Последната домакинска победа на пловдивчани срещу този съперник е от есента на 2022 г. – 2:0.

          Програма за 10-ти кръг в Първа лига

          Четвъртък
          17:30 Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София)

          Петък
          20:00 Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София)

          Събота
          17:30 Черно море (Варна) – Септември (София)
          20:00 Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София)

          Неделя
          15:00 Спартак 1918 (Варна) – Славия 1913 (София)
          17:30 Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца)
          20:00 Лудогорец 1945 (Разград) – Монтана 1921 (Монтана)

          Понеделник
          20:15 Берое (Стара Загора) – Добруджа 1919 (Добрич)

          Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух при домакинството си на ЦСКА 1948 в първия мач от 10-ия кръг в Първа лига.
          Задачата за „жълто-черните“ обаче няма да е лесна – на „Колежа“ още помнят срамното 0:5 от същия съперник през пролетта.

          - Реклама -

          В исторически план бистричани имат леко предимство – 5 победи, 4 загуби и 3 равенства в общо 12 срещи.
          В предходния кръг възпитаниците на Иван Стоянов победиха Локомотив Пловдив с 4:0, докато „канарите“ сложиха край на едномесечна суша с успех 3:1 над Септември.

          📊 Класиране преди мача:

          • ЦСКА 1948 е втори с 19 точки от 9 мача.
          • Ботев Пловдив е 13-и със 7 точки от 8 срещи.

          Букмейкърите дават леко предимство на гостите. Последната домакинска победа на пловдивчани срещу този съперник е от есента на 2022 г. – 2:0.

          Програма за 10-ти кръг в Първа лига

          Четвъртък
          17:30 Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София)

          Петък
          20:00 Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София)

          Събота
          17:30 Черно море (Варна) – Септември (София)
          20:00 Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София)

          Неделя
          15:00 Спартак 1918 (Варна) – Славия 1913 (София)
          17:30 Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца)
          20:00 Лудогорец 1945 (Разград) – Монтана 1921 (Монтана)

          Понеделник
          20:15 Берое (Стара Загора) – Добруджа 1919 (Добрич)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Центърът на Варна блокиран от протест в защита на Благомир Коцев

          Красимир Попов -
          Центърът на Варна тази вечер бе блокиран от нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БГНЕС. Десетки граждани излязоха по...
          Политика

          Среща между Марко Рубио и Сергей Лавров в Ню Йорк

          Красимир Попов -
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви,...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята за минимална възраст за достъп до социални мрежи

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи призива за определяне на минимална възраст за достъп до социалните мрежи. „Много страни от Европейския съюз...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions