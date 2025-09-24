Ботев Пловдив срещу ЦСКА 1948 откриват 10-ия кръг в Първа лига

Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух при домакинството си на ЦСКА 1948 в първия мач от 10-ия кръг в Първа лига.
Задачата за „жълто-черните“ обаче няма да е лесна – на „Колежа“ още помнят срамното 0:5 от същия съперник през пролетта.
В исторически план бистричани имат леко предимство – 5 победи, 4 загуби и 3 равенства в общо 12 срещи.
В предходния кръг възпитаниците на Иван Стоянов победиха Локомотив Пловдив с 4:0, докато „канарите“ сложиха край на едномесечна суша с успех 3:1 над Септември.
📊 Класиране преди мача:
- ЦСКА 1948 е втори с 19 точки от 9 мача.
- Ботев Пловдив е 13-и със 7 точки от 8 срещи.
Букмейкърите дават леко предимство на гостите. Последната домакинска победа на пловдивчани срещу този съперник е от есента на 2022 г. – 2:0.
Програма за 10-ти кръг в Първа лига
Четвъртък
17:30 Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София)
Петък
20:00 Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София)
Събота
17:30 Черно море (Варна) – Септември (София)
20:00 Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София)
Неделя
15:00 Спартак 1918 (Варна) – Славия 1913 (София)
17:30 Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца)
20:00 Лудогорец 1945 (Разград) – Монтана 1921 (Монтана)
Понеделник
20:15 Берое (Стара Загора) – Добруджа 1919 (Добрич)