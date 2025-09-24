Ботев Пловдив срещу ЦСКА 1948 откриват 10-ия кръг в Първа лига

Ботев Пловдив ще опита да поеме още глътка въздух при домакинството си на ЦСКА 1948 в първия мач от 10-ия кръг в Първа лига.

Задачата за „жълто-черните“ обаче няма да е лесна – на „Колежа“ още помнят срамното 0:5 от същия съперник през пролетта.

В исторически план бистричани имат леко предимство – 5 победи, 4 загуби и 3 равенства в общо 12 срещи.

В предходния кръг възпитаниците на Иван Стоянов победиха Локомотив Пловдив с 4:0, докато „канарите“ сложиха край на едномесечна суша с успех 3:1 над Септември.

📊 Класиране преди мача:

ЦСКА 1948 е втори с 19 точки от 9 мача.

Ботев Пловдив е 13-и със 7 точки от 8 срещи.

Букмейкърите дават леко предимство на гостите. Последната домакинска победа на пловдивчани срещу този съперник е от есента на 2022 г. – 2:0.

Програма за 10-ти кръг в Първа лига

Четвъртък

17:30 Ботев (Пловдив) – ФК ЦСКА 1948 (София)

Петък

20:00 Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София)

Събота

17:30 Черно море (Варна) – Септември (София)

20:00 Локомотив София 1929 (София) – ЦСКА (София)

Неделя

15:00 Спартак 1918 (Варна) – Славия 1913 (София)

17:30 Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца)

20:00 Лудогорец 1945 (Разград) – Монтана 1921 (Монтана)

Понеделник

20:15 Берое (Стара Загора) – Добруджа 1919 (Добрич)