Брюксел: КПК и случаят „Коцев“ са условия за получаване на парите по ПВУ

Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред условията за получаване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия.

Той потвърди, че ЕК е получила писмо от групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за България.

„Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията. Ще отговорим на писмото,“ каза говорителят.

По думите му държавите членки трябва да се намесват в подобни случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение.

Той уточни, че на 9 юли Съветът на ЕС е одобрил допълнение към българския ПВУ, а впоследствие България е внесла искане за второ плащане.

„От 23 юли предприехме оценка на това искане с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията,“ обясни говорителят.

„Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията,“ добави още той.

По-рано днес „Обнови Европа“ заяви в социалната мрежа X, че задържането на варненския кмет е „доказателство за отстъплението на демокрацията“ в България. Политическата група призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за страната, докато не спре използването на институциите срещу опонентите.