      сряда, 24.09.25
          Брюксел: КПК и случаят „Коцев" са условия за получаване на парите по ПВУ

          Снимка: clubz.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред условията за получаване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия.

          Той потвърди, че ЕК е получила писмо от групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за България.

          „Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията. Ще отговорим на писмото,“ каза говорителят.

          Адвокат Ина Лулчева: Делото на Благомир Коцев е политическо Адвокат Ина Лулчева: Делото на Благомир Коцев е политическо

          По думите му държавите членки трябва да се намесват в подобни случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение.

          Той уточни, че на 9 юли Съветът на ЕС е одобрил допълнение към българския ПВУ, а впоследствие България е внесла искане за второ плащане.

          „От 23 юли предприехме оценка на това искане с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията,“ обясни говорителят.

          „Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията,“ добави още той.

          Слави Трифонов: ПП-ДБ не ги е грижа, че българският народ ще загуби 5 милиарда евро! Слави Трифонов: ПП-ДБ не ги е грижа, че българският народ ще загуби 5 милиарда евро!

          По-рано днес „Обнови Европа“ заяви в социалната мрежа X, че задържането на варненския кмет е „доказателство за отстъплението на демокрацията“ в България. Политическата група призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за страната, докато не спре използването на институциите срещу опонентите.

          Политика

          Георг Георгиев: Приоритет за всички нас е разширяването на Европейския съюз

          Новинарски Екип -
          Първият ни дипломат подчерта, че спазването на единодушие е от решаващо значение за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.
          Общество

          По програма на ЕС: Общината подменя старите печки на над 3100 домакинства в София

          Никола Павлов -
          Столична община подмени старите печки на дърва и въглища на над 3100 домакинства с екологично чисти уреди. Това стана по проект „Българските общини работят...
          Общество

          52-годишен мъж с кръвоизлив беше транспортиран с медицински хеликоптер от Петрич до София

          Новинарски Екип -
          52-годишен мъж с мозъчен кръвоизлив беше транспортиран по спешност с медицински хеликоптер от Петрич до МБАЛ „Света София“ в столицата.

