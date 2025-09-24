БСП за проваленото заседание на НС: Хаосът свърши

Заседанието на Народното събрание днес бе провалено заради липса на кворум. В кулоарите на парламента секретарят на ПГ на „БСП – Обединена левица“ Атанас Атанасов заяви, че причината е отказът на опозицията да работи по дневния ред.

По думите му „Продължаваме промяната – Демократична България“ поставят единствено теми, свързани с Русия, докато реалните проблеми на гражданите – доходи, цени и безводие – остават на заден план.

„След лишения от смисъл вот на недоверие миналата седмица и автошоуто пред парламента, днес виждаме пореден деструктивен ход на опозицията“, каза Атанасов.

Депутатът от левицата Габриел Вълков добави, че отказът от участие може да е провокиран и от други точки в дневния ред – законопроекта за сигурността по време на футболни мачове и годишния доклад за младежта, който не е приеман вече пет години.

„Вместо да решаваме проблемите на младите – зависимости, опасности по пътищата, хазарт – парламентът се занимава с теми, които не са в дневния ред на обществото“, коментира той.

По думите му „Възраждане“ също вече месец получават заплати, без да участват в заседанията. „Това не е сериозно и трябва да спре“, посочи Вълков.

На въпрос, че кворумът е задължение на управляващите, социалистът подчерта, че в залата днес са били 110 депутати.