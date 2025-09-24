Центърът на Варна блокиран от протест в защита на Благомир Коцев

Центърът на Варна тази вечер бе блокиран от нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БГНЕС.

- Реклама -

Десетки граждани излязоха по улиците с плакати и скандирания. Атмосферата бързо се нажежи – част от протестиращите седнаха на земята в знак на гражданско неподчинение, а пътните артерии се задръстиха. Автомобили започнаха да дават назад, за да се измъкнат от хаоса, докато виковете на множеството се смесваха със свирки и клаксони.

Протестът идва ден след като Софийският апелативен съд остави в ареста Благомир Коцев.

Магистратите приеха, че съществува риск кметът да извърши ново престъпление или да окаже влияние върху свидетели, и отказаха искането на защитата за по-лека мярка.

Въпреки протестите в негова подкрепа, Коцев остава зад решетките.