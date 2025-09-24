Центърът на Варна блокиран от протест в защита на Благомир Коцев

Центърът на Варна тази вечер бе блокиран от нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БГНЕС.
- Реклама -
Десетки граждани излязоха по улиците с плакати и скандирания. Атмосферата бързо се нажежи – част от протестиращите седнаха на земята в знак на гражданско неподчинение, а пътните артерии се задръстиха. Автомобили започнаха да дават назад, за да се измъкнат от хаоса, докато виковете на множеството се смесваха със свирки и клаксони.
Протестът идва ден след като Софийският апелативен съд остави в ареста Благомир Коцев.
Магистратите приеха, че съществува риск кметът да извърши ново престъпление или да окаже влияние върху свидетели, и отказаха искането на защитата за по-лека мярка.
Въпреки протестите в негова подкрепа, Коцев остава зад решетките.
Центърът на Варна тази вечер бе блокиран от нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БГНЕС.
- Реклама -
Десетки граждани излязоха по улиците с плакати и скандирания. Атмосферата бързо се нажежи – част от протестиращите седнаха на земята в знак на гражданско неподчинение, а пътните артерии се задръстиха. Автомобили започнаха да дават назад, за да се измъкнат от хаоса, докато виковете на множеството се смесваха със свирки и клаксони.
Протестът идва ден след като Софийският апелативен съд остави в ареста Благомир Коцев.
Магистратите приеха, че съществува риск кметът да извърши ново престъпление или да окаже влияние върху свидетели, и отказаха искането на защитата за по-лека мярка.
Въпреки протестите в негова подкрепа, Коцев остава зад решетките.
Всички демократични хора срещу свинете!
Не мога да го запазя за себе си; трябва да уведомя обществеността, че този невероятен магьосник успя да върне любовта ми. Толкова съм щастлива, че ми върна любовта в рамките на няколко часа. Специални благодарности на д-р Одион, че ми върна любовта 🤗🤗🙏🏾. Любовта ми 😍 ме напусна, защото ме хвана в изневяра. Но с помощта на д-р Одион успях да си върна любовта. Благодарна съм на вашите богове за магиите, които направихте за мен и моята любов. Ако имате нужда от помощ с нещо, свържете се с д-р Одион сега за съдействие и ще ми благодарите. Ето неговия контакт на страницата му във Facebook.
👇
Dr odion love spell
По колко плащат от ОПГ ППДЕБЪ за тия протести в защита на корумпето Коцев?
Светли Трайков сандвич за обяд , минерална вода и столевка !
Чак 100 лева ли? 🙄
Светли Трайков не е лесно цял ден да кибичиш прав и да крещиш като изперкал !
И ти си прав
Светли Трайков СМЕШНИКО ТРОЛСКИ
Млък, клет трол на организираната престъпна група ППДЕБЪ
Светли Трайков Зомбитата го правят безплатно.
Вашата работа мирише като демонстрациите на химиците от Ямбол по главната срещу затварянето на завода в Ямбол.Останаха си с мераците,завода го закриха.И при вас ще е така ще си останете само с любовта към кмета
Atamas Dimitrov И за вас една Сияна.
Браво браво действайте хора всички сме заебно 🕺🏽
БРАВО ВАРНА, С ВАС СМЕ, СВОБОДА ЗА БЛАГО.
Браво!
Съдът реши друго.
Руси Йовков На това СЪД ли.му казвате?Страхливци, подкупни нечовеци!
Руси Йовков Народният съд на прасето и тиквата.
Руси Йовков Какъв съд???
ЮРОДИ, СИСТЕМАТА Е ЗА СМЕНА
Тъпъ гротеска, ръгнале теа офтсе
да поврекат, ама нито една нече
да се изока за нyжда от смена
на системата. После се чyдат
що системата ги клеца и
фърга даже и yбити.
Позор, бе да ви
ЕПМ тъпъ ВГЗ