НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Чешки турист пострада при инцидент с мотоциклет на плаж край Камчия

          0
          24
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          22-годишен гражданин на Чехия е пострадал при инцидент на плажната ивица в местността „Камчийски пясъци“, съобщиха от полицията във Варна.

          - Реклама -

          Произшествието е станало във вторник привечер. По информация на органите на реда, младежът е управлявал мотоциклет по пясъка, когато е загубил контрол над превозното средство и е самокатастрофирал.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Пострадалият е транспортиран в болница, където е установена фрактура на подбедрица. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

          22-годишен гражданин на Чехия е пострадал при инцидент на плажната ивица в местността „Камчийски пясъци“, съобщиха от полицията във Варна.

          - Реклама -

          Произшествието е станало във вторник привечер. По информация на органите на реда, младежът е управлявал мотоциклет по пясъка, когато е загубил контрол над превозното средство и е самокатастрофирал.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Пострадалият е транспортиран в болница, където е установена фрактура на подбедрица. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Метрополитен“: Сляганията на блока в „Хаджи Димитър“ са минимални

          Никола Павлов -
          Във връзка с коментарите, че строежът на метрото може да е свързан с пропадането, „Метрополитен“ ЕАД публикува официално становище. „При строително-монтажните работи по изпълнението на...
          Общество

          По-високи докторантски и студентски стипендии от 1 октомври

          Камелия Григорова -
          От 1 октомври студентите и докторантите в държавните висши училища и научни организации ще получават по-високи стипендии, съобщиха от
          Крими

          Турист плува в езерото Бъбрека въпреки забраната

          Новинарски Екип -
          Сигнал от зрители на NOVA показа как турист нарушава забраната за къпане в едно от Седемте рилски езера – Бъбрека.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions