Чешки турист пострада при инцидент с мотоциклет на плаж край Камчия

22-годишен гражданин на Чехия е пострадал при инцидент на плажната ивица в местността „Камчийски пясъци“, съобщиха от полицията във Варна.

- Реклама -

Произшествието е станало във вторник привечер. По информация на органите на реда, младежът е управлявал мотоциклет по пясъка, когато е загубил контрол над превозното средство и е самокатастрофирал.

Пострадалият е транспортиран в болница, където е установена фрактура на подбедрица. След оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.