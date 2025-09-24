Дания: Разследваме евентуално руско вмешателство относно дроновете над Копенхаген

Летището в Копенхаген остана блокирано за четири часа, а над 100 полета бяха отменени заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Датските власти все още разследват случая, предаде ДПА.

Съмнения за руски „флот в сянка“

Местни медии и експерти изразяват съмнения, че атаката може да е била координирана от руски кораби.

Вестник „Берлинске“ съобщава, че руски товарен кораб (140 м, с крайна дестинация Санкт Петербург) е извършвал бавни и променливи маневри в протока Йоресунд преди инцидента.

Датската телевизия „ТВ 2" е проследила подобен зигзагообразен маршрут.

. Други два руски плавателни съда също се проверяват от следователите.

Реакции на властите