Дания: Разследваме евентуално руско вмешателство относно дроновете над Копенхаген

Летището в Копенхаген остана блокирано за четири часа, а над 100 полета бяха отменени заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Датските власти все още разследват случая, предаде ДПА.
Съмнения за руски „флот в сянка“
Местни медии и експерти изразяват съмнения, че атаката може да е била координирана от руски кораби.
- Вестник „Берлинске“ съобщава, че руски товарен кораб (140 м, с крайна дестинация Санкт Петербург) е извършвал бавни и променливи маневри в протока Йоресунд преди инцидента.
- Датската телевизия „ТВ 2“ е проследила подобен зигзагообразен маршрут.
- Други два руски плавателни съда също се проверяват от следователите.
Реакции на властите
- Датската полиция определи извършителя като „способен“.
- Премиерът Мете Фредериксен заяви, че това е „най-сериозната атака на критична датска инфраструктура досега“ и не изключи възможно руско вмешателство.
