НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Дания: Разследваме евентуално руско вмешателство относно дроновете над Копенхаген

          25
          74
          Снимка: mediapool.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Летището в Копенхаген остана блокирано за четири часа, а над 100 полета бяха отменени заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Датските власти все още разследват случая, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Съмнения за руски „флот в сянка“

          Местни медии и експерти изразяват съмнения, че атаката може да е била координирана от руски кораби.

          Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка (ВИДЕО) Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка (ВИДЕО)
          • Вестник „Берлинске“ съобщава, че руски товарен кораб (140 м, с крайна дестинация Санкт Петербург) е извършвал бавни и променливи маневри в протока Йоресунд преди инцидента.
          • Датската телевизия „ТВ 2“ е проследила подобен зигзагообразен маршрут.
          • Други два руски плавателни съда също се проверяват от следователите.

          Реакции на властите

          • Датската полиция определи извършителя като „способен“.
          • Премиерът Мете Фредериксен заяви, че това е „най-сериозната атака на критична датска инфраструктура досега“ и не изключи възможно руско вмешателство.

          Летището в Копенхаген остана блокирано за четири часа, а над 100 полета бяха отменени заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Датските власти все още разследват случая, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Съмнения за руски „флот в сянка“

          Местни медии и експерти изразяват съмнения, че атаката може да е била координирана от руски кораби.

          Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка (ВИДЕО) Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка (ВИДЕО)
          • Вестник „Берлинске“ съобщава, че руски товарен кораб (140 м, с крайна дестинация Санкт Петербург) е извършвал бавни и променливи маневри в протока Йоресунд преди инцидента.
          • Датската телевизия „ТВ 2“ е проследила подобен зигзагообразен маршрут.
          • Други два руски плавателни съда също се проверяват от следователите.

          Реакции на властите

          • Датската полиция определи извършителя като „способен“.
          • Премиерът Мете Фредериксен заяви, че това е „най-сериозната атака на критична датска инфраструктура досега“ и не изключи възможно руско вмешателство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Северна Македония и Гърция обсъдиха нови жп линии, зелени коридори и транспортно сътрудничество

          Красимир Попов -
          Изграждането на жп линията по Коридор 10, въвеждането на зелени коридори на граничните пунктове, както и по-ефективният транспорт на стоки и пътници бяха във...
          Политика

          Кметът на Скопие Данела Арсовска обвини премиера в умишлено „унищожаване“ на града

          Красимир Попов -
          Кметът на македонската столица Данела Арсовска публично обвини лично премиера и лидер на ВМРО-ДПМНЕ в умишлено и системно унищожаване на градската среда и пренебрегване...
          Политика

          Писториус: Русия провокира германска фрегата в Балтийско море

          Красимир Попов -
          Руски военни самолети са извършили провокация срещу германската военноморска фрегата Hamburg в Балтийско море, съобщи министърът на отбраната на Германия Борис Писториус. По време на...

          25 КОМЕНТАРА

          2. Истината е че летищата нямат персонал да обслужват полетите и за по-лесно казват че имало дронове и отменят полетите😂😂

          7. A се бъзикахте че Русия не могла да стигне Ламанша! Скоро и над Лондон,после Исландия и право при Дончо!😂

          9. Ако искат да отидат до Калининград, не може да не минат през въздушното пространство на ЕС страни.

          10. АКО БЕШЕ ПУТИН , ВЕЧЕ НЯМАШЕ ДА ВИЖДЕТЕ СЛЪНЦЕТО НИКОГА !
            ТЕЗИ ДРОНОВЕ ГИ ПУСКА НАРКОМАНА ЗЕЛЕНСКИ , ЗА ДА ПРИБИРА ПАРИТЕ , КОИТО СИ ДЕЛИ С УРСУЛА И МАКРОН !
            МАКРОН КОГА ЩЕ ДОКАЖЕ ЧЕ ТРАВЕСТИТА С КОЙТО ЖИВЕЕ Е ЖЕНА , А НЕ МЪЖ !

          13. Стига бе едно време една честна кацна на червения площад вие сега за някакви дръгливи дрончета оревахте орталъка!🤣

          20. Прекалиха с „представленията“ и станаха смешни и жалки! Остана ли още някой от „актьорите“ да не се е зажалвал?!

          23. Айде стига бе, станахте смешни с тези руснаци. Хем били нищо, но сън не ви лови от страх

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions