НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Делото за смъртта на Ферарио Спасов стигна до Върховния съд

          0
          0
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Подсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов – Начо Пантелеев от Лясковец, застава пред Върховния касационен съд. Той обжалва наложеното му наказание от 9 години лишаване от свобода.

          - Реклама -

          Пантелеев вече беше признат за виновен от две съдебни инстанции. Според доказаното по делото, през 2023 г. на пътя София – Варна той е шофирал с 165 км/ч при ограничение от 90 км/ч, което довежда до тежка катастрофа. В резултат загива дългогодишният футболен специалист Ферарио Спасов.

          Освен ефективната присъда, подсъдимият получи и забрана за шофиране за срок от 11 години. Сега пред Върховния съд Пантелеев настоява делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.

          Подсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов – Начо Пантелеев от Лясковец, застава пред Върховния касационен съд. Той обжалва наложеното му наказание от 9 години лишаване от свобода.

          - Реклама -

          Пантелеев вече беше признат за виновен от две съдебни инстанции. Според доказаното по делото, през 2023 г. на пътя София – Варна той е шофирал с 165 км/ч при ограничение от 90 км/ч, което довежда до тежка катастрофа. В резултат загива дългогодишният футболен специалист Ферарио Спасов.

          Освен ефективната присъда, подсъдимият получи и забрана за шофиране за срок от 11 години. Сега пред Върховния съд Пантелеев настоява делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Напусна ни Клаудия Кардинале

          Камелия Григорова -
          Италианската актриса Клаудия Кардинале е починала на 87-годишна възраст. Това съобщи италианската агенция AНСA. Клаудия Кардинале е починала в дома си в град Немур, близо...
          България

          Първо заседание на Националния борд по водите

          Камелия Григорова -
          Днес ще се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите – орган, създаден с решение на Министерския съвет, за да координира действията...
          Политика

          Желязков: Предстои да прекратим договорите за ползване и транзит на руски газ

          Камелия Григорова -
          България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions