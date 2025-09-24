Делото за смъртта на Ферарио Спасов стигна до Върховния съд

Подсъдимият за смъртта на футболния треньор Ферарио Спасов – Начо Пантелеев от Лясковец, застава пред Върховния касационен съд. Той обжалва наложеното му наказание от 9 години лишаване от свобода.
Пантелеев вече беше признат за виновен от две съдебни инстанции. Според доказаното по делото, през 2023 г. на пътя София – Варна той е шофирал с 165 км/ч при ограничение от 90 км/ч, което довежда до тежка катастрофа. В резултат загива дългогодишният футболен специалист Ферарио Спасов.
Освен ефективната присъда, подсъдимият получи и забрана за шофиране за срок от 11 години. Сега пред Върховния съд Пантелеев настоява делото да бъде върнато за ново разглеждане на втора инстанция или наказанието му да бъде намалено.
