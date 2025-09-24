НА ЖИВО
          Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание откри седмичната си работа с гласуване на проектопрограмата, публикувана на сайта на институцията.

          Сред първите точки е обсъждането на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, внесен от Красен Кралев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Той предвижда национален и регионален координационен механизъм за сигурността на спортни събития, стандарти за инфраструктура и съоръжения, правила за продажба на билети, задължения на посетителите и регламентиране ролята на стюардите. Законопроектът залага и създаването на Национален информационен център за сигурността на спортните мероприятия към МВР.

          Депутатите ще разгледат и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които в националното законодателство се въвеждат пет акта от правото на ЕС. Проектът е част от Плана за действие за 2025 г.

          СТРАХ ИЛИ СИГУРНОСТ? Защо полицията пази всички входове на Народното събрание? (СНИМКИ)

          Програмата включва още обсъждане на Годишния доклад за младежта за 2020 г. и доклада за периода 2021–2022 г., както и ратификации на международни документи. На първо четене ще бъде гледан и законопроект за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, както и проект за преименуване на пловдивското Висше училище по сигурност и икономика в Академия по национална и информационна сигурност.

          Очаква се още парламентът да обсъди доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2024 г., както и отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация. В петък е редовният парламентарен контрол.

          След проверка за кворум, чиито резултати не станаха ясни, председателстващата заседанието Наталия Киселова даде 15-минутна почивка и обяви ново преброяване след нея.

