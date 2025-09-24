Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа

Народното събрание откри седмичната си работа с гласуване на проектопрограмата, публикувана на сайта на институцията.

Сред първите точки е обсъждането на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, внесен от Красен Кралев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Той предвижда национален и регионален координационен механизъм за сигурността на спортни събития, стандарти за инфраструктура и съоръжения, правила за продажба на билети, задължения на посетителите и регламентиране ролята на стюардите. Законопроектът залага и създаването на Национален информационен център за сигурността на спортните мероприятия към МВР.

Депутатите ще разгледат и промени в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които в националното законодателство се въвеждат пет акта от правото на ЕС. Проектът е част от Плана за действие за 2025 г.

Програмата включва още обсъждане на Годишния доклад за младежта за 2020 г. и доклада за периода 2021–2022 г., както и ратификации на международни документи. На първо четене ще бъде гледан и законопроект за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, както и проект за преименуване на пловдивското Висше училище по сигурност и икономика в Академия по национална и информационна сигурност.

Очаква се още парламентът да обсъди доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2024 г., както и отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация. В петък е редовният парламентарен контрол.

След проверка за кворум, чиито резултати не станаха ясни, председателстващата заседанието Наталия Киселова даде 15-минутна почивка и обяви ново преброяване след нея.