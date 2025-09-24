Добрин Гьонов: Част от футболистите са залагали и на собствени мачове, а това буди съмнение за манипулиране на срещи

Отговорникът по футболните въпроси в БФС Добрин Гьонов даде разяснение относно днешната пресконференция между футболния съюз, НАП и ГДНП, свързана с 46-те футболисти, треньори и служители, уличени в нелегални залагания в Първа и Втора лига. Ръководителят говори на брифинга след заседанието на Изпълнителния комитет на футболния съюз, на което бяха избрани новите национални селекционери на България съответно Александър Димитров на мъжете и Тодор Янчев на младежите.

„Преди около една година стартираха разговорите с цел подобряване имиджа на българския футбол. Беше инициирана проверка от НАП. На 10 септември тази година постъпи официално писмо от ГДНП, с което ни предоставиха списък с 46 футболисти, треньори и други служебни лица – става въпрос за 9-и кръг в Първа лига и 10-и кръг Втора лига. В тях е имало нелегални залагания. Това на база Дисциплинарния правилник, ДК към БФС е взел решение те да бъдат наказани с парична санкция 10 000 лв. Докато не бъде изплатена, те са със спрени състезателни права. За днешния ден беше предвидена пресконференция – беше взето решение в късните часове вчера тя да бъде отложена, тъй като проверката продължава. Част от футболистите са залагали и на собствени мачове. Това буди съмнение за манипулиране на срещи. Прокуратурата се е самосезирала. Нарушението, което е предвидено в Дисциплинарния правилник, вече е наложено. Някои са си платили глобата. Оттук-нататък органите на реда ще преценят дали има и друго по-сериозно нарушение“ – каза Гьонов пред медиите.

Отношение по темата взе и президентът на БФС Георги Иванов, който на въпрос на БГНЕС относно това какви наказания могат да бъдат наложени на провинилите се лица, отвърна следното: „Ние санкционираме на база нашия правилник. Предишното правило санкцията беше 6 месеца без футбол и 5000 лв. Взехме решение глобата да е 10 000 лв. Ние казваме, че това няма право да се случва. Пресконференцията се отмени от ГДНП. Вече прокуратурата се занимава с тези футболисти. Всички останали са глобени административно. Некомпетентни хора коментират неща, които не разбират. Специалистът по всичко. Футболният съюз се бори срещу тези корупционни практики“.

Относно информацията, че БФС е подкрепил завръщането на Русия в турнирите под егидата на УЕФА на тайно заседание в Албания, Гонзо отвърна дали е имало техен представител там така: „Мен никой ме е питал. Аз изобщо не съм коментирал. Не е имало наш представител. Има си правителство, което е против Русия да играе. След като се прекрати войната, има органи, които да решат това. С никой не сме говорили. Това е фейк новина от същия специалист по спортно право“ – заяви троснато той и излезе гневен преди края на пресконференцията.