Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие съпрузите на световни лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН във вторник, като обяви началото на нова коалиция, посветена на благосъстоянието на децата и безопасността при използването на изкуствен интелект. Тя заяви, че се надява колегите ѝ да се присъединят към нея.

За една от тях – първата дама на Украйна, Олена Зеленска – четириминутната поява на Тръмп се оказа критична възможност да привлече вниманието ѝ към друг спешен приоритет: Прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Зеленска стоеше на първия ред в препълнената зала заедно с десетки първи дами, няколко първи джентълмени и поне една кралица, аплодирайки призива на Тръмп за „прости решения, които да защитят изобретателността на децата“.

Облечена в светъл кашмирен костюм на Dolce & Gabbana с бежова блуза, Мелания Тръмп подчерта, че лидерите трябва да наложат предпазни механизми върху разпространението на нови технологии. „Нашите нации печелят от технологичния напредък – спасяване на животи, достъп до знание, свързаност между хората и, разбира се, безопасност. Нищо не е по-важно от безопасността“, каза тя, докато Зеленска я наблюдаваше в позлатената зала в Манхатън, украсена със свежи цветя, макарони и сандвичи.

Очакваше се Зеленска да се срещне с Тръмп след събитието, за да използва публичната платформа на американската първа дама и да привлече внимание към руските зверства срещу най-уязвимите – децата.

Но Тръмп напусна залата веднага след речта си, без да поздрави колегите си. Малко по-късно Зеленска бе забелязана да стои мълчаливо до асансьор, докато струнен квартет свиреше поп парчето “Pink Pony Club” на Чапел Роан.

Съветник на Тръмп омаловажи значението на ситуацията, като заяви, че не става дума за промяна в политиката на САЩ. „Истината е, че госпожа Зеленска се е опитвала няколко пъти да организира среща с Мелания, но няма двустранна среща“, каза Марк Бекман, старши съветник на първата дама, в ефир на Fox & Friends.

„Няма нищо официално. Нашата първа дама е много учтива – тя ще каже „здравейте“, но няма предвидена сериозна среща или разговор.“

Зеленска пристигна в Ню Йорк с ясна мисия – да привлече внимание към хилядите украински деца, отвлечени от Русия след началото на войната през 2022 г. Тя възнамеряваше да направи личен апел към Мелания Тръмп, която отдавна поставя благосъстоянието на децата в центъра на инициативите си.

По-рано през деня Зеленска предупреди, че при сегашните темпове ще са нужни 50 години, за да бъдат върнати всички деца.

„Тези деца не могат да чакат цял живот“, каза тя, уточнявайки, че до момента са върнати само 1625 – малка част от общия брой. „Зад всяко име стоят месеци търсене, преговори и риск.“

Мелания Тръмп е проявявала известна съпричастност към ситуацията. Наскоро президентът Доналд Тръмп сподели, че съпругата му реагира силно на военните новини.

„Казвам на първата дама: „Знаеш ли, говорих днес с Владимир – имахме чудесен разговор.“ А тя: „О, наистина? Още един град беше ударен“, разказа той през юли пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Миналия месец Мелания Тръмп изпрати писмо до Владимир Путин, в което намекна за „мрака“, обгърнал децата, засегнати от войната, и го призова, че има властта да „върне техния смях“. Тя обаче не спомена конкретно Украйна. Писмото беше връчено от президента Тръмп на Путин по време на срещата им в Аляска на 15 август.

При визитата на Зеленски във Вашингтон през август, той предаде друго писмо – личен апел от съпругата му към първата дама на САЩ. Съдържанието му остава поверително.

Междувременно президентите Тръмп и Зеленски също се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН, където американският лидер засили риториката си срещу Русия.

На същото събитие във вторник Мелания Тръмп представи новата си инициатива „Fostering the Future Together“, която според офиса ѝ цели да подобри благосъстоянието на децата по света чрез образование, иновации и технологии. Инициативата предвижда и участие на частния сектор в проекти, свързани с изкуствен интелект, роботика и блокчейн.