      сряда, 24.09.25
          Крими

          Двама мъже се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Двама мъже от село Шереметя са задържани за хулиганство след сбиване с чукове в центъра на Велико Търново. Инцидентът е станал в близост до Паметника на обесените, съобщиха от полицията.

          Сигнал за случилото се е подаден на телефон 112, а на мястото незабавно са пристигнали полицейски екипи, които са задържали участниците в конфликта — мъже на 39 и 33 години.

          По първоначални данни между двамата е избухнал спор, докато пътували в лек автомобил. Поводът бил неуредени данъчни задължения, свързани с недвижим имот на единия от тях. Разпрата ескалирала, мъжете спрели колата, слезли и започнали да се карат, като в един момент единият извадил чук от автомобила и заплашил другия.

          Словесният конфликт прераснал във физическа саморазправа. И двамата участници са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

