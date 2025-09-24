Двама мъже се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново

Двама мъже от село Шереметя са задържани за хулиганство след сбиване с чукове в центъра на Велико Търново. Инцидентът е станал в близост до Паметника на обесените, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Сигнал за случилото се е подаден на телефон 112, а на мястото незабавно са пристигнали полицейски екипи, които са задържали участниците в конфликта — мъже на 39 и 33 години.

По първоначални данни между двамата е избухнал спор, докато пътували в лек автомобил. Поводът бил неуредени данъчни задължения, свързани с недвижим имот на единия от тях. Разпрата ескалирала, мъжете спрели колата, слезли и започнали да се карат, като в един момент единият извадил чук от автомобила и заплашил другия.

Словесният конфликт прераснал във физическа саморазправа. И двамата участници са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.