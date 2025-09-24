Едва 37% от месото у нас е българско

През последната година броят на абсолютно всички селскостопански животни у нас е намалял. Най-голям е спадът при козите, чийто брой вече е под 150 хиляди. Овцете са с 5% по-малко, макар все още да надхвърлят 1 милион. Въпреки това България остава сред първите десет държави в ЕС по брой отглеждани овце.

След овцете, най-разпространените животни у нас са:

свине – около 700 хиляди ,

– около , говеда – малко над 500 хиляди ,

– малко над , биволи – под 20 хиляди, като най-редкият вид, концентриран предимно в Северозапада (една трета от общия брой).

Регионални различия

Разпределението на животните по региони е относително равномерно:

в Югоизточна България се отглежда една трета от свинете,

се отглежда една трета от свинете, в Южния централен район – една трета от говедата и най-много овце,

– една трета от говедата и най-много овце, в Югозападна България – най-голям брой кози.

Производство срещу потребление

Въпреки намаляването на животните, производството на месо у нас е нараснало с над 7% за една година. Общото количество произведено месо е 116 тона, като една четвърт от него идва от Североизточна България.

Въпреки това вътрешното потребление е почти два пъти по-голямо, а след приспадане на износа става ясно, че едва 37% от месото, което консумираме, е българско.

Съставът на родното производство е следният:

свинско месо – 75%,

– 75%, говеждо и телешко – 16%,

– 16%, агнешко – 7%.

Тенденции в Европейския съюз

Намалението на селскостопанските животни не е само български феномен. По данни на Евростат, за последните 10 години:

козите са намалели с над 16% , като общият им брой в ЕС вече трудно достига 10 милиона ,

, като общият им брой в ЕС вече трудно достига , овцете са под 60 милиона ,

, говедата са над 70 милиона ,

, най-много са свинете – над 130 милиона.

Спадът при останалите животни е по-плавен в сравнение с България.

Лидери в ЕС по животновъдство