Едва 37% от месото у нас е българско

През последната година броят на абсолютно всички селскостопански животни у нас е намалял. Най-голям е спадът при козите, чийто брой вече е под 150 хиляди. Овцете са с 5% по-малко, макар все още да надхвърлят 1 милион. Въпреки това България остава сред първите десет държави в ЕС по брой отглеждани овце.
След овцете, най-разпространените животни у нас са:
свине – около 700 хиляди,
говеда – малко над 500 хиляди,
биволи – под 20 хиляди, като най-редкият вид, концентриран предимно в Северозапада (една трета от общия брой).
Регионални различия
Разпределението на животните по региони е относително равномерно:
в Югоизточна България се отглежда една трета от свинете,
в Южния централен район – една трета от говедата и най-много овце,
в Югозападна България – най-голям брой кози.
Производство срещу потребление
Въпреки намаляването на животните, производството на месо у нас е нараснало с над 7% за една година. Общото количество произведено месо е 116 тона, като една четвърт от него идва от Североизточна България.
Въпреки това вътрешното потребление е почти два пъти по-голямо, а след приспадане на износа става ясно, че едва 37% от месото, което консумираме, е българско.
Съставът на родното производство е следният:
свинско месо – 75%,
говеждо и телешко – 16%,
агнешко – 7%.
Тенденции в Европейския съюз
Намалението на селскостопанските животни не е само български феномен. По данни на Евростат, за последните 10 години:
козите са намалели с над 16%, като общият им брой в ЕС вече трудно достига 10 милиона,
овцете са под 60 милиона,
говедата са над 70 милиона,
най-много са свинете – над 130 милиона.
Спадът при останалите животни е по-плавен в сравнение с България.
Лидери в ЕС по животновъдство
Испания е първенец с една четвърт от всички свине и почти толкова овце в ЕС.
Гърция отглежда най-много кози – близо една трета от всички в общността.
Франция е водеща по брой на говедата.
