НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Едва 37% от месото у нас е българско

          0
          7
          Снимка: Wikimedia commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През последната година броят на абсолютно всички селскостопански животни у нас е намалял. Най-голям е спадът при козите, чийто брой вече е под 150 хиляди. Овцете са с 5% по-малко, макар все още да надхвърлят 1 милион. Въпреки това България остава сред първите десет държави в ЕС по брой отглеждани овце.

          - Реклама -

          След овцете, най-разпространените животни у нас са:

          • свине – около 700 хиляди,
          • говеда – малко над 500 хиляди,
          • биволи – под 20 хиляди, като най-редкият вид, концентриран предимно в Северозапада (една трета от общия брой).

          Регионални различия

          Разпределението на животните по региони е относително равномерно:

          • в Югоизточна България се отглежда една трета от свинете,
          • в Южния централен район – една трета от говедата и най-много овце,
          • в Югозападна България – най-голям брой кози.

          Производство срещу потребление

          Въпреки намаляването на животните, производството на месо у нас е нараснало с над 7% за една година. Общото количество произведено месо е 116 тона, като една четвърт от него идва от Североизточна България.

          Въпреки това вътрешното потребление е почти два пъти по-голямо, а след приспадане на износа става ясно, че едва 37% от месото, което консумираме, е българско.

          Съставът на родното производство е следният:

          • свинско месо – 75%,
          • говеждо и телешко – 16%,
          • агнешко – 7%.
          Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица (ВИДЕО) Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица (ВИДЕО)

          Тенденции в Европейския съюз

          Намалението на селскостопанските животни не е само български феномен. По данни на Евростат, за последните 10 години:

          • козите са намалели с над 16%, като общият им брой в ЕС вече трудно достига 10 милиона,
          • овцете са под 60 милиона,
          • говедата са над 70 милиона,
          • най-много са свинете – над 130 милиона.

          Спадът при останалите животни е по-плавен в сравнение с България.

          Цените на месото в Гърция с рекорден ръст: До 50% за година Цените на месото в Гърция с рекорден ръст: До 50% за година

          Лидери в ЕС по животновъдство

          • Испания е първенец с една четвърт от всички свине и почти толкова овце в ЕС.
          • Гърция отглежда най-много кози – близо една трета от всички в общността.
          • Франция е водеща по брой на говедата.

          През последната година броят на абсолютно всички селскостопански животни у нас е намалял. Най-голям е спадът при козите, чийто брой вече е под 150 хиляди. Овцете са с 5% по-малко, макар все още да надхвърлят 1 милион. Въпреки това България остава сред първите десет държави в ЕС по брой отглеждани овце.

          - Реклама -

          След овцете, най-разпространените животни у нас са:

          • свине – около 700 хиляди,
          • говеда – малко над 500 хиляди,
          • биволи – под 20 хиляди, като най-редкият вид, концентриран предимно в Северозапада (една трета от общия брой).

          Регионални различия

          Разпределението на животните по региони е относително равномерно:

          • в Югоизточна България се отглежда една трета от свинете,
          • в Южния централен район – една трета от говедата и най-много овце,
          • в Югозападна България – най-голям брой кози.

          Производство срещу потребление

          Въпреки намаляването на животните, производството на месо у нас е нараснало с над 7% за една година. Общото количество произведено месо е 116 тона, като една четвърт от него идва от Североизточна България.

          Въпреки това вътрешното потребление е почти два пъти по-голямо, а след приспадане на износа става ясно, че едва 37% от месото, което консумираме, е българско.

          Съставът на родното производство е следният:

          • свинско месо – 75%,
          • говеждо и телешко – 16%,
          • агнешко – 7%.
          Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица (ВИДЕО) Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица (ВИДЕО)

          Тенденции в Европейския съюз

          Намалението на селскостопанските животни не е само български феномен. По данни на Евростат, за последните 10 години:

          • козите са намалели с над 16%, като общият им брой в ЕС вече трудно достига 10 милиона,
          • овцете са под 60 милиона,
          • говедата са над 70 милиона,
          • най-много са свинете – над 130 милиона.

          Спадът при останалите животни е по-плавен в сравнение с България.

          Цените на месото в Гърция с рекорден ръст: До 50% за година Цените на месото в Гърция с рекорден ръст: До 50% за година

          Лидери в ЕС по животновъдство

          • Испания е първенец с една четвърт от всички свине и почти толкова овце в ЕС.
          • Гърция отглежда най-много кози – близо една трета от всички в общността.
          • Франция е водеща по брой на говедата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зафиров: Необходими са 3,7 млрд. лева за спешен ремонт на водопреносната мрежа

          Новинарски Екип -
          3,7 милиарда лева са нужни за най-неотложните дейности по подмяна на остарялата водопреносна мрежа в страната.
          Общество

          Изнесоха авариралия самолет от Пирин с хеликоптер (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          Авариралият на 28 юни малък самолет, който извърши принудително кацане под връх Голям Типик в Национален парк „Пирин“, вече е изнесен от района.
          Общество

          Зафиров: Цели области са лишени от еврофинансиране заради ВиК

          Никола Павлов -
          Цели области в България са лишени от достъп до европейско финансиране, тъй като местните ВиК дружества не са консолидирани. Това заяви председателят на БСП...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions