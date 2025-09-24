ЕК ще предложи по-високи мита за руския петрол – мярка срещу войната в Украйна

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че скоро ще внесе предложение за повишаване на митата върху вноса на руски петрол, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков. Мярката ще бъде представена като търговски инструмент и за приемането ѝ ще е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, уточни говорител на комисията по време на редовен брифинг.

По думите му, задълбочаването на войната в Украйна и случаите на нарушения на европейското въздушно пространство подчертават необходимостта от ускорени действия и допълнителен икономически натиск върху Русия.

Комисията вече предложи пълно прекратяване на вноса на руски газ до края на 2027 г., а предстоящото датско председателство на Съвета на ЕС се очаква да ускори процеса по този въпрос.

Говорителят отбеляза също, че ЕК силно подкрепя Унгария и Словакия в усилията им за диверсификация на енергийните доставки. Поради липсата на излаз на море, двете страни получиха временни отстъпки от петролните санкции срещу Русия, наложени от ЕС.

Като показателен пример за уязвимостта на региона бе посочено прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“ това лято, което допълнително е подчертано нуждата от алтернативни енергийни източници.