Евакуираха десетки семейства заради пропукани блокове над строежа на метрото

Десетки семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър“ ще трябва да напуснат жилищата си след заповед за незабавна евакуация. Причината – появили се пукнатини в няколко блока, намиращи се непосредствено над строежа на метрото.
- Реклама -
Хората са поставени в ситуация на несигурност и стрес, като до момента общината не е осигурила подслон за всички. Част от семействата са получили финансова помощ за наем – около 580 лева месечно, но мнозина твърдят, че сумата е крайно недостатъчна, за да покрие разходите за алтернативно жилище.
Жителите настояват за по-конкретни гаранции за бъдещето си:
По думите на кмета на район „Подуяне“ Кристиян Христов, проверките са показали, че сградите са опасни за живот, което налага принудителна евакуация:
Ако до 5 ноември жителите не се изнесат доброволно, ще бъдат принудително евакуирани. След приключване на ремонтите се предвижда хората да могат да се върнат по домовете си, но срокове не са обявени.
Десетки семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър“ ще трябва да напуснат жилищата си след заповед за незабавна евакуация. Причината – появили се пукнатини в няколко блока, намиращи се непосредствено над строежа на метрото.
- Реклама -
Хората са поставени в ситуация на несигурност и стрес, като до момента общината не е осигурила подслон за всички. Част от семействата са получили финансова помощ за наем – около 580 лева месечно, но мнозина твърдят, че сумата е крайно недостатъчна, за да покрие разходите за алтернативно жилище.
Жителите настояват за по-конкретни гаранции за бъдещето си:
По думите на кмета на район „Подуяне“ Кристиян Христов, проверките са показали, че сградите са опасни за живот, което налага принудителна евакуация:
Ако до 5 ноември жителите не се изнесат доброволно, ще бъдат принудително евакуирани. След приключване на ремонтите се предвижда хората да могат да се върнат по домовете си, но срокове не са обявени.
Това нормално ли е???? Не са ли правили замервания, преди да започне строежа на метрото???? Тази отговорност пада върху целият инженерников състав, много преди да се започне копаенето. Правят се замервания, оглежда се изцяло, дали “ земята може да поеме “ дълбането за бъдещето на метрото. Дали не е имало “ дефицит “ на кадри “ ???? А, сега, какво ще стане със всички живущи???? Под наем ли ще живеят????? До къде стигна безотговорността. Скоро настъпва зимата.