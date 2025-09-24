НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Евакуираха десетки семейства заради пропукани блокове над строежа на метрото

          Снимка: БГНЕС
          Десетки семейства от столичния квартал „Хаджи Димитър“ ще трябва да напуснат жилищата си след заповед за незабавна евакуация. Причината – появили се пукнатини в няколко блока, намиращи се непосредствено над строежа на метрото.

          Хората са поставени в ситуация на несигурност и стрес, като до момента общината не е осигурила подслон за всички. Част от семействата са получили финансова помощ за наем – около 580 лева месечно, но мнозина твърдят, че сумата е крайно недостатъчна, за да покрие разходите за алтернативно жилище.

          Жителите настояват за по-конкретни гаранции за бъдещето си:

          „Две години живеем в риск – не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През 2023 г. пропадна булевардът срещу блока, след което и сградата започна да се руши“, сподели един от потърпевшите.

          По думите на кмета на район „Подуяне“ Кристиян Христов, проверките са показали, че сградите са опасни за живот, което налага принудителна евакуация:

          „С мой доклад и заедно с кмета на София Васил Терзиев, от СОС е отпусната парична помощ за хората тук. Най-важна е безопасността.“

          Ако до 5 ноември жителите не се изнесат доброволно, ще бъдат принудително евакуирани. След приключване на ремонтите се предвижда хората да могат да се върнат по домовете си, но срокове не са обявени.

          Това нормално ли е???? Не са ли правили замервания, преди да започне строежа на метрото???? Тази отговорност пада върху целият инженерников състав, много преди да се започне копаенето. Правят се замервания, оглежда се изцяло, дали " земята може да поеме " дълбането за бъдещето на метрото. Дали не е имало " дефицит " на кадри " ???? А, сега, какво ще стане със всички живущи???? Под наем ли ще живеят????? До къде стигна безотговорността. Скоро настъпва зимата.

