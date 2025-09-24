Гърция затяга контрола върху Airbnb: нови ограничения и глоби

Гръцкото правителство предприема нови мерки срещу безконтролното разрастване на краткосрочните наеми тип Airbnb, като спира издаването на нови разрешителни в още пет района на страната. Решението идва след като властите удължиха вече действащите ограничения в централната част на Атина до 2026 г.

Новите рестрикции ще обхванат Солун, Санторини, Ханя, Парос и Халкидики — райони, където рязкото нарастване на туристическия интерес доведе до сериозен недостиг на жилища за дългосрочен наем. В резултат, наемите в някои райони са се увеличили с до 20% през последните две години.

В Солун се наблюдава тенденция, сходна с тази в Атина — броят на краткосрочните наеми нараства, докато офертите за дългосрочно настаняване намаляват значително. В Ханя местните власти настояват за спешно въвеждане на ограничения, а на Санторини, Парос и в Халкидики жилищната криза е особено осезаема, като много постоянни жители вече не могат да си позволят да живеят в родните си места.

Преди влизането в сила на новата регулация, която ще започне да се прилага от 1 октомври, гръцката данъчна служба (AADE) публикува актуализирано ръководство с разяснения за собственици и управители на имоти.

Според новите правила:

Наем до 59 дни, дори без използването на платформа, се счита за краткосрочен.

Наеми за 60 и повече дни се третират като дългосрочни и изискват подаване на данъчна декларация.

Ако се предлагат допълнителни услуги (освен спално бельо), имотът попада в категорията „туристическо настаняване“ и подлежи на регистрация като стопанска дейност.

Собствениците ще трябва да се съобразяват с редица нови изисквания, сред които:

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“;

Клетвена декларация от електротехник за изправността на електросистемата;

Монтирани детектори за дим, пожарогасители и релета за течове;

Табели за евакуация и аптечка;

Сертификат за дезинсекция и борба с вредители;

Ръководство с контакти за спешни случаи и данни за осветление, вентилация и климатизация.

Наемодателите с до два имота ще бъдат освободени от начисляване на ДДС, но при три и повече имота ще се дължи 13% ДДС върху всички договори.

Всички договори трябва да бъдат коректно декларирани в регистъра, включително и прекратяването им. Чуждестранните собственици ще бъдат задължени да получат гръцки ДДС номер, за да изпълняват данъчните си задължения.

Проверките ще се извършват от Данъчната полиция и Министерството на туризма, с предварително десетдневно предизвестие. Санкциите са сериозни — глобите започват от 5000 евро за първо нарушение, 10 000 евро за второ в рамките на една година, и достигат до 20 000 евро при трето нарушение.