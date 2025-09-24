Георг Георгиев: Приоритет за всички нас е разширяването на Европейския съюз

„Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас. Въпреки че националните ни позиции по отделните досиета не винаги съвпадат, ние споделяме общи стратегически интереси, което е солидна основа за тясна координация и взаимодействие по политиката на разширяване и свързаните с нея въпроси от дневния ред на ЕС”, заяви министър Георгиев в изказването си.

Първият ни дипломат подчерта, че спазването на единодушие е от решаващо значение за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.

„Убеден съм, че имаме общо разбиране за важността на добросъседските отношения и зачитането на правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства, като съществени елементи от процеса на разширяване", каза той.

Министър Георгиев подчерта също, че България е извървяла свой собствен път към приемането на Европейския консенсус от юли 2022 г., който поставя правата на човека като основна ценност на ЕС.

„Ние оставаме решени да се придържаме към него и няма да приемем никакви действия от страна на Скопие, политически или правни, насочени към неговото заобикаляне, предоговаряне или подкопаване. Ще продължа да настоявам другите държави-членки да избягват всякаква неяснота, която би насърчила Скопие да продължи неконструктивните си действия и изявления”, посочи министърът.

По отношение на свързаността, Георг Георгиев сподели, че България активно работи заедно със своите партньори и съседи от ЕС, за да разшири и завърши пътната и железопътната инфраструктура, както и да подобри енергийната и цифровата свързаност, с цел разширяване на икономическите, транспортните и енергийните възможности за целия регион.

