Георг Георгиев: Приоритет за всички нас е разширяването на Европейския съюз

Първият ни дипломат подчерта, че спазването на единодушие е от решаващо значение за запазване на целостта на процеса на вземане на решения.
Министър Георгиев подчерта също, че България е извървяла свой собствен път към приемането на Европейския консенсус от юли 2022 г., който поставя правата на човека като основна ценност на ЕС.
По отношение на свързаността, Георг Георгиев сподели, че България активно работи заедно със своите партньори и съседи от ЕС, за да разшири и завърши пътната и железопътната инфраструктура, както и да подобри енергийната и цифровата свързаност, с цел разширяване на икономическите, транспортните и енергийните възможности за целия регион.
