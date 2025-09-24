Георги Иванов: Сметнахме, че Александър Димитров заслужи мястото да води националния отбор

Александър Димитров е новият национален селекционер на България. Това стана ясно след заседанието на Изпълнителния комитет на БФС. Тодор Янчев поема младежите, които досега бяха водени именно от Димитров.

Договорът на Александър Димитров, който наследява на поста Илиан Илиев, е за две години, докато Янчев има контракт до лятото на 2026.

На пресконференцията след заседанието на Изпълкома присъстваха президентът на футболния съюз Георги Иванов, изпълнителният директор Андрей Петров и отговорникът по футболните въпроси във федерацията Добрин Гьонов.

„Имахме варианти, да. Трудно е, тъй като първенствата са в разгара си. Сметнахме, че Александър Димитров най-добре познава обстановката. Той си заслужи мястото да води мъжкия национален отбор. Тези успехи ще бъдат за всички българи. Първите четири отбора, които са в класирането, са подписали декларации да не играят българи. Когато критикуваме федерацията, трябва да си дадем сметка, че футболните клубове произвеждат футболисти. Когато нямаме качество и ни обвиняват. Футболният съюз има вина, да, но за една година виждате всички процеси, които се случват. Причината да имаме такива футболисти е лошата материална база, ниското обучение на треньорите. Работи се за количество, а не за качество“ – започна Георги Иванов и продължи относно очакванията към Димитров:

„Треньорската професия е жестока. Може да имаш и за пет години договор и да бъдеш уволнен след месец. Няма да търсим резултати на всяка цена, а да стабилизираме отбора. Убеден съм, че имаме капацитет за повече от показаното в тези два мача с Испания и Грузия. Пожелавам на Александър Димитров да е 10 години треньор и да постигне много повече успехи от който и да било“.

Гонзо акцентира върху представянето ни срещу европейския шампион Испания. „Не мога да коментирам неща от кухнята. Аз съм президент на федерацията, все пак. Идва нов треньор, който ще постави нови условия и правила, които футболистите да следват. Футболистите трябва да забравят какво е било преди. Изключително много разочарован бях от мача с Испания. Имаме шест фаула за целия мач. Това се случи и с Гърция и с Кипър. Някой път трябва да вземеш тежки решения, за да спреш пропадането“ – коментира той и раздялата с Илиан Илиев.

„Ние трябва да оценим, че направихме тежко правило за клубовете. Грандовете в българския футбол се отказват от българските играчи. В момента повечето футболисти в националния отбор са титуляри в отборите си. Ние направихме стъпката, но всичко не може да стане изведнъж. Ако искаш да скочиш като Стефка Костадинова, трябва много труд. Федерацията се развива с малки стъпки. Ние първата крачка сме я направили. Намалихме отборите в Първа лига, за да има по-голяма конкуренция. Много неща имат да се правят, но без подкрепа на правителството нищо не можем да направим. Имаме ограничен бюджет. За да подобряваме качеството, на нас ни трябват финанси. Истинският бизнес на един клуб е да създава футболисти. Ние не искаме да изграждаме, а да вземем готовия продукт. Опитваме се да спрем този разпад на системата. Ние не можем да нареждаме на клубовете. Детско-юношеският футбол е оставен на самотек. Да разделяме обществото, клуб срещу клуб, това аз няма да го позволя“ – каза още видимо изнервеният президент на БФС.