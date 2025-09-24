НА ЖИВО
          Хеликоптер свали самолета, аварирал в Пирин през юни

          Снимка: AP Photo
          Хеликоптер успешно изнесе от Пирин малкия самолет, който на 28 юни направи аварийно кацане в района на Башлийския циркус. Днес преди обяд машината беше свалена на Бъндеришка поляна, след като приключи разследването на авиоинцидента и бе дадено разрешение за извозването ѝ от територията на Национален парк „Пирин“.

          При инцидента пострадаха трима мъже. Пилотът бе транспортиран в столична болница с травми на глава, гърди и крак, а другите двама получиха по-леки наранявания.

