Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Вносител е депутатът Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
- Реклама -
Резултат от гласуването:
„За“ – 9 депутати
„Въздържал се“ – 1
„Против“ – 1
Подкрепа с резерви
Йордан Цонев (ДПС – Ново начало) подкрепи проекта, като заяви, че времената на „пазарния фундаментализъм“ са отминали, а бизнесът и веригите защитават изкривена среда.
Атанас Атанасов (БСП – Обединена левица) също обяви подкрепа: „Няма как да говорим за картелни споразумения и високи цени, а да се страхуваме да дадем правомощия на КЗК.“
Опасения и критики
Богдан Богданов (ПП–ДБ) посочи, че в проекта има „неясни дефиниции“ и риск от прекомерни правомощия, особено при достъп до трафични данни и внезапни проверки: „Притеснява ни, че тези проверки ще се правят на много начален етап и може да се превърнат в репресивен елемент срещу бизнеса.“
Мартин Димитров (ПП–ДБ) предупреди, че законът може да се превърне в инструмент за натиск:
Позицията на вносителите
Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) увери, че законопроектът отразява препоръките и е подкрепен от 6 от 7 получени становища:
Законопроектът предвижда:
конкретизиране на правомощията на КЗК,
възможност за достъп до трафични данни чрез КРС,
засилено сътрудничество с други регулатори,
по-високи санкции за големите търговски вериги.
Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Вносител е депутатът Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.
- Реклама -
Резултат от гласуването:
„За“ – 9 депутати
„Въздържал се“ – 1
„Против“ – 1
Подкрепа с резерви
Йордан Цонев (ДПС – Ново начало) подкрепи проекта, като заяви, че времената на „пазарния фундаментализъм“ са отминали, а бизнесът и веригите защитават изкривена среда.
Атанас Атанасов (БСП – Обединена левица) също обяви подкрепа: „Няма как да говорим за картелни споразумения и високи цени, а да се страхуваме да дадем правомощия на КЗК.“
Опасения и критики
Богдан Богданов (ПП–ДБ) посочи, че в проекта има „неясни дефиниции“ и риск от прекомерни правомощия, особено при достъп до трафични данни и внезапни проверки: „Притеснява ни, че тези проверки ще се правят на много начален етап и може да се превърнат в репресивен елемент срещу бизнеса.“
Мартин Димитров (ПП–ДБ) предупреди, че законът може да се превърне в инструмент за натиск:
Позицията на вносителите
Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) увери, че законопроектът отразява препоръките и е подкрепен от 6 от 7 получени становища: