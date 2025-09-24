НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

          Снимка: БГНЕС
          Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Вносител е депутатът Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

          Резултат от гласуването:

          • „За“ – 9 депутати
          • „Въздържал се“ – 1
          • „Против“ – 1

          Подкрепа с резерви

          • Йордан Цонев (ДПС – Ново начало) подкрепи проекта, като заяви, че времената на „пазарния фундаментализъм“ са отминали, а бизнесът и веригите защитават изкривена среда.
          • Атанас Атанасов (БСП – Обединена левица) също обяви подкрепа: „Няма как да говорим за картелни споразумения и високи цени, а да се страхуваме да дадем правомощия на КЗК.“
          Опасения и критики

          • Богдан Богданов (ПП–ДБ) посочи, че в проекта има „неясни дефиниции“ и риск от прекомерни правомощия, особено при достъп до трафични данни и внезапни проверки:
            „Притеснява ни, че тези проверки ще се правят на много начален етап и може да се превърнат в репресивен елемент срещу бизнеса.“
          • Мартин Димитров (ПП–ДБ) предупреди, че законът може да се превърне в инструмент за натиск:

          „Комбинация от очевидни неща, които заслужават подкрепа, и текстове, които могат да превърнат КЗК в бухалка.“

          Позицията на вносителите

          Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) увери, че законопроектът отразява препоръките и е подкрепен от 6 от 7 получени становища:

          „Когато законът дава правомощия за санкции, това е в полза на обществото. Целта е защита на потребителите и предотвратяване на изкривяването на пазара.“

          Законопроектът предвижда:

          • конкретизиране на правомощията на КЗК,
          • възможност за достъп до трафични данни чрез КРС,
          • засилено сътрудничество с други регулатори,
          • по-високи санкции за големите търговски вериги.

