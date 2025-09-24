Икономическата комисия в парламента прие на първо четене промени в правомощията на КЗК

Парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации и Постоянната подкомисия за защита на потребителите одобриха на първо четене законопроект за промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Вносител е депутатът Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Резултат от гласуването:

„За“ – 9 депутати

„Въздържал се“ – 1

„Против“ – 1

Подкрепа с резерви

Йордан Цонев (ДПС – Ново начало) подкрепи проекта, като заяви, че времената на „пазарния фундаментализъм“ са отминали, а бизнесът и веригите защитават изкривена среда.

Опасения и критики

Богдан Богданов (ПП–ДБ) посочи, че в проекта има „неясни дефиниции“ и риск от прекомерни правомощия, особено при достъп до трафични данни и внезапни проверки:

„Притеснява ни, че тези проверки ще се правят на много начален етап и може да се превърнат в репресивен елемент срещу бизнеса.“

„Комбинация от очевидни неща, които заслужават подкрепа, и текстове, които могат да превърнат КЗК в бухалка.“

Позицията на вносителите

Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) увери, че законопроектът отразява препоръките и е подкрепен от 6 от 7 получени становища:

„Когато законът дава правомощия за санкции, това е в полза на обществото. Целта е защита на потребителите и предотвратяване на изкривяването на пазара.“

Законопроектът предвижда: