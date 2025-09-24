НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Има задържан за убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян

          Снимка: tuckers.co.za
          42-годишният мъж, издирван за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, е задържан. Той се е укривал в хижа над Чепеларе, потвърдиха източници на NOVA.

          Според разследващите, нападателят е причакал жертвата и 39-годишната жена, която го е придружавала. Тя е бивша негова приятелка.

          На жената е поставил белезници, а мъжът е бил смъртоносно прободен няколко пъти с нож.

          Припомняме, че в понеделник в района беше открит труп, а прокуратурата образува досъдебно производство за убийство. Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че сред водещите версии е престъпление, извършено от ревност.

          По случая вече са разпитани свидетели, включително и жената, която е била с убития. Жертвата е мъж от Ямбол.

