Има задържан за убийството на екопътека „Невястата“ край Смолян

42-годишният мъж, издирван за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян, е задържан. Той се е укривал в хижа над Чепеларе, потвърдиха източници на NOVA.

- Реклама -

Според разследващите, нападателят е причакал жертвата и 39-годишната жена, която го е придружавала. Тя е бивша негова приятелка.

На жената е поставил белезници, а мъжът е бил смъртоносно прободен няколко пъти с нож.

Припомняме, че в понеделник в района беше открит труп, а прокуратурата образува досъдебно производство за убийство. Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че сред водещите версии е престъпление, извършено от ревност.

По случая вече са разпитани свидетели, включително и жената, която е била с убития. Жертвата е мъж от Ямбол.