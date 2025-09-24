НА ЖИВО
          Инж. Дорина Добрева: 50 000 българи получават инсулт всяка година, 5000 не го преживяват

          Инж. Дорина Добрева, председател на Управителния съвет на Асоциацията за инсулт и афазия, коментира, че всяка година в България се регистрират около 50 000 случая на инсулт, като 5000 от пострадалите не успяват да оцеляват. Тя подчерта, че долната възрастова граница за заболяването продължава да спада и хората трябва да се информират за начините за предпазване и рехабилитация, ако се сблъскат с това социално значимо заболяване, предаде БТА.

          Инж. Добрева обясни, че именно затова Асоциацията за инсулт и афазия организира срещи в страната с отговорни институции, лечебни заведения, местни администрации и други, за да се изгради устойчива политика в борбата с инсулта. Тази политика ще бъде основана на превенцията, навременната и качествена медицинска помощ, както и на холистичния подход, който включва социални, психологически и общностни решения.

          На събитието в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе присъства заместник-кметът по социални дейности, здравеопазване и транспорт на Община Русе Димитър Недев, представители на местната администрация, Регионалната здравна инспекция, лечебни, медицински и социални заведения, центрове и лаборатории, както и Българския червен кръст и други.

          „В тези срещи набелязваме план за действие и мерки, които да подобрят ситуацията, сключваме меморандум за съвместна работа със съответната Община, създаваме и клуб за подкрепа на хората, преживели инсулт, и техните близки. В цялата страна се раждат такива малки звена, които са инициатори на промяна и на подкрепа“, каза още инж. Дорина Добрева.

          Инж. Добрева подчерта, че често се наблюдава липса на комуникация между различните институции, както и недостатъчна информираност на гражданите, които преминават през такова голямо житейско изпитание. На първо място, тя акцентира на важността на правилната реакция в първите важни секунди и минути при инсулт, както и на последващата грижа след изписване от болница. Инж. Добрева отбеляза също, че липсват конкретни социални услуги, които да бъдат „скроени“ по начин, който да отговоря на реалните нужди на пациентите, особено на тези, преминали през инсулт или страдащи от афазия.

          „Работата по превенция, по профилактика и информираност е много различна в различните точки в страната. Ние затова се опитваме да направим такива еднотипни инструменти, които са проверени, одобрени и лесно възприемащи се от всички. Пътеката на знанието се възприема изключително удачно и тя върши чудеса. Хората излизат подготвени от едни десет минути преживяване“, каза още инж. Добрева.

          Тя отбеляза, че от срещите си в страната Асоциацията намира все повече подкрепа и сподвижници.

          „Хора в по-млада възраст, които имат по-голям шанс за възстановяване, просто трябва да бъдат информирани. Имаме дори и млад член на организацията, който е баща на три деца, успя да се възстанови и плува, за да възстанови своите двигателни способности, няма нарушение на говора и дори се върна на работа“, каза още инж. Добрева.

          Инж. Добрева допълни, че е важно да се имат предвид рисковите фактори за инсулт, като високото кръвно налягане, аритмията, диабетът, високият холестерол, пушенето и употребата на алкохол.

          Заместник-кметът Недев се ангажира Община Русе да работи активно за разширяване на мрежата от социални услуги за хората, преживели инсулт. Той пое ангажимент да проучи възможността „Домашен социален патронаж“ да започне да предлага специализирани услуги, насочени към тези пациенти, които да бъдат включени в социалната карта за 2027 година. По този начин ще се увеличат както обхватът на услугите, така и тяхната дейност, като част от ангажиментите на Общината да осигури подкрепа за хората, преминали през инсулт.

          - Реклама -

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

