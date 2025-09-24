НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Иран: Никога няма да разработваме ядрени оръжия, не ни трябват

          1
          51
          Снимка: Reuters
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му не възнамерява да създава атомна бомба, само дни преди повторното въвеждане на международни санкции срещу Техеран, предаде Ройтерс.

          Декларацията на Пезешкиан

          „Още веднъж заявявам пред това събрание, че Иран нито възнамерява, нито някога ще възнамерява да разработва атомна бомба. На нас не ни трябват ядрени оръжия“, каза иранският президент.

          - Реклама -

          Контекст на санкциите

          • На 28 август 2025 г. Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневната процедура за възстановяване на санкциите на ООН.
          • След три дни санкциите отново ще влязат в сила.
          • Причината – Иран не е спазил условията на ядреното споразумение от 2015 г., което забранява развитието на собствена ядрена програма.
          71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба! 71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба!

          Европейско предложение за компромис

          Европейските държави предложиха отлагане на санкциите за шест месеца, ако Техеран:

          • допусне международни ядрени инспектори,
          • даде обяснения за запасите си от обогатен уран,
          • започне преговори със САЩ за ново дългосрочно споразумение.
          Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма

          Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му не възнамерява да създава атомна бомба, само дни преди повторното въвеждане на международни санкции срещу Техеран, предаде Ройтерс.

          Декларацията на Пезешкиан

          „Още веднъж заявявам пред това събрание, че Иран нито възнамерява, нито някога ще възнамерява да разработва атомна бомба. На нас не ни трябват ядрени оръжия“, каза иранският президент.

          - Реклама -

          Контекст на санкциите

          • На 28 август 2025 г. Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневната процедура за възстановяване на санкциите на ООН.
          • След три дни санкциите отново ще влязат в сила.
          • Причината – Иран не е спазил условията на ядреното споразумение от 2015 г., което забранява развитието на собствена ядрена програма.
          71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба! 71 ирански депутати с призив: Искаме атомна бомба!

          Европейско предложение за компромис

          Европейските държави предложиха отлагане на санкциите за шест месеца, ако Техеран:

          • допусне международни ядрени инспектори,
          • даде обяснения за запасите си от обогатен уран,
          • започне преговори със САЩ за ново дългосрочно споразумение.
          Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вучич пред ООН: Сърбия не е руска марионетка

          Красимир Попов -
          Сръбският президент Александър Вучич заяви пред Общото събрание на ООН, че Сърбия не е руска марионетка и че срещу страната и срещу Република Сръбска...
          Политика

          Рубио към Лавров: Спрете убийствата в Украйна

          Красимир Попов -
          Американският държавен секретар Марко Рубио отправи остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на военните действия в Украйна. „Рубио повтори призива на...
          Политика

          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions