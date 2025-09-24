Иран: Никога няма да разработваме ядрени оръжия, не ни трябват

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му не възнамерява да създава атомна бомба, само дни преди повторното въвеждане на международни санкции срещу Техеран, предаде Ройтерс.
Декларацията на Пезешкиан
Контекст на санкциите
На 28 август 2025 г. Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневната процедура за възстановяване на санкциите на ООН.
След три дни санкциите отново ще влязат в сила.
Причината – Иран не е спазил условията на ядреното споразумение от 2015 г., което забранява развитието на собствена ядрена програма.
Европейско предложение за компромис
Европейските държави предложиха отлагане на санкциите за шест месеца, ако Техеран:
допусне международни ядрени инспектори,
даде обяснения за запасите си от обогатен уран,
започне преговори със САЩ за ново дългосрочно споразумение.
