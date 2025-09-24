Иран: Никога няма да разработваме ядрени оръжия, не ни трябват

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред Общото събрание на ООН, че страната му не възнамерява да създава атомна бомба, само дни преди повторното въвеждане на международни санкции срещу Техеран, предаде Ройтерс.

Декларацията на Пезешкиан

„Още веднъж заявявам пред това събрание, че Иран нито възнамерява, нито някога ще възнамерява да разработва атомна бомба. На нас не ни трябват ядрени оръжия“, каза иранският президент. - Реклама -

Контекст на санкциите

На 28 август 2025 г. Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневната процедура за възстановяване на санкциите на ООН.

Великобритания, Франция и Германия стартираха 30-дневната процедура за възстановяване на санкциите на ООН. След три дни санкциите отново ще влязат в сила.

санкциите отново ще влязат в сила. Причината – Иран не е спазил условията на ядреното споразумение от 2015 г., което забранява развитието на собствена ядрена програма.

Европейско предложение за компромис

Европейските държави предложиха отлагане на санкциите за шест месеца, ако Техеран: