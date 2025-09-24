„Искаме среща“: Бареков и Ивелин Михайлов са пред дома на Слави Трифонов (ВИДЕО)

Журналистът Николай Бареков и председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов се намират пред дома на Слави Трифонов. Двамата настояват за среща с председателя на „Има такъв народ“.
По думите му по този начин Трифонов помага на Бойко Борисов и Делян Пеевски “да завладеят държавата”.
Очаквайте подробности!
Повече вижте във видеото:
