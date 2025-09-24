НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Италия разгроми Белгия и постигна чиста победа

          На полуфиналите Скуадрата ще се изправи срещу победителя от двойката Турция - Полша

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Италия продължава успешно защитата на световната титла по волейбол за мъже. „Скуадрата“ разгроми Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма.

          - Реклама -

          Носителите на трофея не оставиха никакви шансове на съперника и са отново на полуфинал на шампионат на планетата.

          Роберто Русо беше най-резултатен за победителите с 12 точки. 11 и 10 съответно добавиха Алесандро Микелето и Матиа Ботоло. За Белгия Фере Регерс завърши с 13 точки.

          Италианците чакат в последните четири победителя от двойката Полша – Турция. На изминалото световно Италия спря именно „Дружина Полска“.

          Италия продължава успешно защитата на световната титла по волейбол за мъже. „Скуадрата“ разгроми Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма.

          - Реклама -

          Носителите на трофея не оставиха никакви шансове на съперника и са отново на полуфинал на шампионат на планетата.

          Роберто Русо беше най-резултатен за победителите с 12 точки. 11 и 10 съответно добавиха Алесандро Микелето и Матиа Ботоло. За Белгия Фере Регерс завърши с 13 точки.

          Италианците чакат в последните четири победителя от двойката Полша – Турция. На изминалото световно Италия спря именно „Дружина Полска“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея

          Антония Лазарова -
          Първата дама на САЩ Мелания Тръмп прие съпрузите на световни лидери в кулоарите на Общото събрание на ООН във вторник, като обяви началото на нова коалиция,
          Футбол

          Добрин Гьонов: Част от футболистите са залагали и на собствени мачове, а това буди съмнение за манипулиране на срещи

          Николай Минчев -
          Отговорникът по футболните въпроси в БФС Добрин Гьонов даде разяснение относно днешната пресконференция между футболния съюз, НАП и ГДНП, свързана с 46-те футболисти, треньори...
          Политика

          Песков: За Украйна ще става по-лошо, ако отказва преговори

          Никола Павлов -
          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че положението на Украйна на бойното поле „с всеки изминал ден ще става по-лошо“, ако Киев продължава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions