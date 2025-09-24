НА ЖИВО
          Ивелин Михайлов: Видяхме какво направи Делян Пеевски

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов изрази остро възмущение от решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Изказването той направи пред журналисти в парламента.

          Михайлов коментира, че съдебното решение е взето въпреки факта, че самият Коцев е заявил готовност да се оттегли от политиката, за да избегне „репресии“. Според него зад случилото се стои демонстрация на сила от страна на олигархични елементи в страната, като посочи името на Делян Пеевски.

          „Видяхме какво направи Делян Пеевски – той направи едно нещо, с което да накаже всички непокорни, да покаже, че ще бъде безмилостен“, заяви Михайлов. Той добави, че инцидентът с блокирането на входа — организирано от „Продължаваме промяната“, според депутата – е разкрил „истинското лице“ на политическата конфронтация и е изпратил послание към други политици.

          Михайлов обвини също така, че действията на определени политически фигури и интереси „управляват държавата“, независимо от международните реакции и позициите на посолства. Той намекна за възможни персонални послания и предупреждения към други политици.

          По време на изявлението си лидерът на „Величие“ показа пред журналистите лист с диаграма, за която каза, че е изготвена от бивша директорка на училище от Върбица. Според Михайлов документът описва схема за „управление и превземане на община“ — свързани фирми, лица и предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки. Той подчерта, че ако кметът бъде признат за виновен за корупция, според него наказанието трябва да е сурово, и призова главния прокурор да предприеме действия по разследването.

          Депутатът нарече ситуацията „преврат в държавността“, като допълни, че при „овладяните“ общини гражданите губят свобода. Михайлов също използва случая, за да критикува отношението на Европейския съюз, като посочи, че очакваните европейски ценности — свобода и равнопоставеност пред закона — според него не се отстояват в конкретния случай.

