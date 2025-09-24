Ивелин Михайлов: Видяхме какво направи Делян Пеевски

Председателят на парламентарната група „Величие“ Ивелин Михайлов изрази остро възмущение от решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста. Изказването той направи пред журналисти в парламента.
Михайлов коментира, че съдебното решение е взето въпреки факта, че самият Коцев е заявил готовност да се оттегли от политиката, за да избегне „репресии“. Според него зад случилото се стои демонстрация на сила от страна на олигархични елементи в страната, като посочи името на Делян Пеевски.
Михайлов обвини също така, че действията на определени политически фигури и интереси „управляват държавата“, независимо от международните реакции и позициите на посолства. Той намекна за възможни персонални послания и предупреждения към други политици.
По време на изявлението си лидерът на „Величие“ показа пред журналистите лист с диаграма, за която каза, че е изготвена от бивша директорка на училище от Върбица. Според Михайлов документът описва схема за „управление и превземане на община“ — свързани фирми, лица и предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки. Той подчерта, че ако кметът бъде признат за виновен за корупция, според него наказанието трябва да е сурово, и призова главния прокурор да предприеме действия по разследването.
Депутатът нарече ситуацията „преврат в държавността“, като допълни, че при „овладяните“ общини гражданите губят свобода. Михайлов също използва случая, за да критикува отношението на Европейския съюз, като посочи, че очакваните европейски ценности — свобода и равнопоставеност пред закона — според него не се отстояват в конкретния случай.
Днешното пленарно заседание на Народното събрание беше закрито преждевременно от председателя Наталия Киселова, след като две последователни проверки показаха липса на необходимия кворум.
Две проверки...