Изнесоха авариралия самолет от Пирин с хеликоптер (ВИДЕО)

Авариралият на 28 юни малък самолет, който извърши принудително кацане под връх Голям Типик в Национален парк „Пирин“, вече е изнесен от района, съобщиха от дирекцията на парка.

- Реклама -

Днес, с помощта на хеликоптер, машината бе транспортирана до Бъндеришка поляна, откъдето ще бъде извозена с платформа до специално определено място.

Операцията по изваждането от труднодостъпния високопланински терен премина успешно и без инциденти. От Националния парк подчертават, че не е допуснато замърсяване на околната среда, както и щети върху природата в защитената територия.