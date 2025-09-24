НА ЖИВО
      сряда, 24.09.25
          Изнесоха авариралия самолет от Пирин с хеликоптер (ВИДЕО)

          Авариралият на 28 юни малък самолет, който извърши принудително кацане под връх Голям Типик в Национален парк „Пирин“, вече е изнесен от района, съобщиха от дирекцията на парка.

          Днес, с помощта на хеликоптер, машината бе транспортирана до Бъндеришка поляна, откъдето ще бъде извозена с платформа до специално определено място.

          Операцията по изваждането от труднодостъпния високопланински терен премина успешно и без инциденти. От Националния парк подчертават, че не е допуснато замърсяване на околната среда, както и щети върху природата в защитената територия.

