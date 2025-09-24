ИЗВЪНРЕДНО: Украински дронове поразиха завод на „Газпром“ в Русия

Дронове на Център „А“ за специални операции към Службата за сигурност на Украйна (ССУ) атакуваха за втори път в рамките на седмица нефтопреработвателния и нефтохимически комплекс „Газпром нефтехим Салават“ в руската република Башкортостан, предаде Укринформ.

Според източници от украинските служби, заводът е сред най-големите в Русия и произвежда около 150 вида продукти, включително автомобилни горива, мазут, битум и полиетилен. Разстоянието от Украйна до целта е около 1400 километра.

След удара в предприятието е избухнал пожар и над района се е издигнал гъст дим. Местните власти потвърдиха инцидента и заявиха, че се изясняват щетите.

„На място работят аварийните служби, предприети са мерки за потушаване на огъня“, каза ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров, цитиран от ТАСС.

Източник от ССУ коментира, че „прецизните удари в дълбочина“ са насочени към обекти, финансиращи войната срещу Украйна, като добави:

„Сезонът на експлозиите в руските рафинерии е в разгара си. Русия трябва да разбере, че агресията има висока цена“.

Според Укринформ, ударите срещу руски рафинерии вече са довели до горивна криза в 20 региона на Русия, включително и в част от окупираните украински територии.